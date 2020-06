RS: Sete em cada 10 infectados pela Covid-19 já se recuperaram

Sete em cada dez infectados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul já se recuperaram da doença. A proporção de 'curados' é de 72,2% sobre o total de pessoas que até agora tiveram confirmada a doença causada pelo novo coronavírus, segundo dados do governo gaúcho. O percentual é quase o dobro do verificado no Brasil, que é de 40,2% de recuperados entre os doentes, informou o Ministério da Saúde.