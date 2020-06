Estado registra 13 novos óbitos por Covid-19

O número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul chegou a 10.935 nesta quarta-feira. A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) registrou 13 novos óbitos em razão da doença. Assim, o total de vítimas fatais causadas pela Covid-19 no Estado já chega a 258. A letalidade da pandemia entre os gaúchos é de 2,3%. A mortalidade gira ao redor dos 2,2 óbitos por 100 mil habitantes.

Os falecimentos de ontem foram registrados nas cidades de Bento Gonçalves (duas mulheres de 65 e 88 anos), Canoas (homem de 60 anos), Novo Hamburgo (homem de 85 anos), Passo Fundo (uma mulher, 58 anos e um homem de 66 anos), Porto Alegre (um homem de 67 anos e uma mulher de 83 anos), Santo Augusto (mulher de 54 anos), São Leopoldo (mulher de 84 anos), Sapucaia do Sul (dois homens de 70 e 74 anos e Viamão (mulher de 73 anos).

O Rio Grande do Sul levou 13 dias para dobrar o número de casos. O total de mortes, por sua vez, dobrou em um período de 20 dias.

A SES-RS atualizou a plataforma em que divulga os dados oficiais da doença no Rio Grande do Sul ( https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ ). Entre as novidades, está a divulgação do total de pessoas que, após serem contagiadas pelo vírus, necessitaram de hospitalização. De acordo com a secretaria, 1.662 pacientes tiveram de ser internados (16% do total de contaminados).

A doença já está presente em 306 municípios gaúchos e a taxa de ocupação dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) nesta quarta-feira era de 73% (1.391 pacientes para 1.906 leitos).

O Ministério da Saúde não havia divulgado até o fechamento desta edição a atualização diária do cenário da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Durante a gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a pasta apresentava o balanço do dia no meio da tarde, em uma entrevista com a equipe técnica do ministério. Após sua saída, o governo federal passou a divulgar cada vez mais tarde os dados, em entrevistas menos técnicas, sendo a maioria delas sem a presença do ministro da vez ou de algum responsável pela área de epidemiologia do ministério.