No Rio Grande do Sul, 30% dos casos confirmados de Covid-19 estão ligados a frigoríficos

Do total de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul, 30% são de trabalhadores do setor frigorífico. Ao todo, foram contaminados até o momento 2399 empregados de 24 unidades frigoríficas localizadas em 18 municípios do Estado. Os dados foram apresentados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Segundo a procuradora do MPT em Passo Fundo, Priscila Dibi Schvarcz, entre os principais fatores que auxiliam a propagação do vírus estão a grande quantidade de trabalhadores em um mesmo setor, o transporte dos trabalhadores e a falta ou pouca renovação de ar. A representante do MPT afirmou ainda que a instituição já realizou testagem em massa de trabalhadores com o objetivo de mapear o setor e reduzir a subnotificação.

A procuradora reforçou a necessidade de as empresas implementarem rotinas de testagem periódica, de rastreamento e de triagem dos trabalhadores sintomáticos para que o número de casos de Covid-19 seja reduzido. Além disso, enfatizou a importância de incluir no sistema de notificação da doença um campo que informe o local de trabalho daqueles que foram contaminados. “É inadmissível que esse sistema de notificação de casos de Covid-19 não abra espaço para identificação do local de trabalho das pessoas que estão sendo comunicadas por meio desse sistema”, disse.