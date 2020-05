Panvel fecha parceria para venda de testagem do Covid-19 no RS

Empenhada no combate à pandemia do Covid-19, a Panvel iniciou no Rio Grande do Sul a venda de testes sorológicos para a detecção de anticorpos contra o vírus, que podem apontar se a pessoa já te teve a infecção ou se está na fase aguda da doença. O serviço é oferecido em parceria com o Grupo Exame Laboratórios, que realiza a coleta de sangue e a análise das amostras através de suas unidades em mais de 35 municípios gaúchos. Os resultados dos testes estarão disponíveis pelo laboratório parceiro entre 24 e 48 horas após a coleta.

O teste comercializado pela Panvel é do tipo Elisa. Trata-se de um método sorológico que levanta a presença dos anticorpos IgG (apontam resposta imune tardia, ou seja, já teve contato com o vírus) e IgM (evidencia a infecção na fase ativa aguda). Ambos os anticorpos são produzidos pelo organismo contra o vírus SARS-CoV-2.

A amostra para o exame é realizada através de uma coleta comum de sangue em laboratório. A testagem é recomendada para pessoas que apresentam sintomas suspeitos da doença há mais de oito dias ou para assintomáticos que tiveram exposição de risco, como contato próximo com casos confirmados de Covid-19 há pelo menos 20 dias. Após a realização da coleta, o cliente recebe um protocolo para conferir posterior o resultado do teste via internet ou no próprio local do exame.

Os interessados em realizar o teste podem adquirir o serviço através de qualquer loja física Panvel no Estado, no Alô Panvel, no App Panvel da rede ou ainda pelo site panvel.com. Após a compra, deverá ser escolhida a unidade do Grupo Exame Laboratórios mais próxima do local ou cidade do cliente. Na página panvel.com/testecovid é possível conferir a relação dos municípios que possuem pontos de coleta, bem como outras informações a respeito do serviço.