Rio Grande do Sul supera 200 mortes e mais de 5 mil recuperados

O Rio Grande do Sul superou a marca de 200 mortes por Covid-19 desde a chegada da pandemia ao Brasil, em fevereiro. Nesta terça-feira (26), foram computados mais seis óbitos ligados à doença. O número de casos notificados chegou a 7.196 até o começo da noite desta terça, com 1014 registros em Porto Alegre e 943 em Lajeado. As duas localidades lideram as ocorrências.