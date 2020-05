Rio Grande do Sul tem 17 mortes no pior dia desde o início da pandemia

A segunda-feira mostrou que a pandemia do novo coronavírus ganha força no Rio Grande do Sul ao mesmo tempo em que o governo do Estado reduz as restrições à circulação da população. Um total de 17 novas mortes pela Covid-19 foram registradas em 24 horas, totalizando 197. O número de casos já chega a, pelo menos, 6.939.

Entre os óbitos de ontem, está o de um bebê de 1 mês de idade, de Bento Gonçalves, de um homem de 24 anos, também de Bento, e de uma mulher de 38 anos, de Viamão - todos com idades bem abaixo do grupo de risco.

Desde o início do distanciamento controlado, no dia 11 deste mês, foram 92 mortes. Contando a partir do primeiro óbito, o Rio Grande do Sul levou 47 dias para chegar a 100 vítimas fatais, no dia 10 de maio. Bastaram 15 dias, coincidentemente 14 deles no modelo de distanciamento controlado, para outras 97 mortes ocorrerem.

Os dados presentes no painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) não contam com, ao menos, 380 casos confirmados de Porto Alegre. Há 15 dias os dados de ocorrências da Capital não são atualizados no painel do governo estadual. Assim, a análise do quadro da pandemia no Estado via monitoramento do governo se vê prejudicado, pois não contabiliza os números atualizados da principal cidade gaúcha.

Conforme a SES-RS, os dados de Porto Alegre não estão sendo recebido em razão de uma mudança na plataforma de notificação, que passou a ser via e-SUS Notifica. A Capital não adotou o sistema. "O Estado não está mais recebendo os dados de Porto Alegre, que também não está abastecendo as estatísticas nacionais, já que o sistema é usado em todo o País. Os municípios gaúchos já estão usando essa plataforma do Ministério da Saúde", afirma a secretaria estadual.

No Brasil, foram 807 novas mortes registradas nesta segunda-feira, elevando o total de vítimas fatais para 23.473. O número de casos confirmados chegou a 374.898. De acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil continua sendo o segundo país com mais casos da doença. Em números absolutos, fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 1,6 milhão de casos.