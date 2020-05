Coronavírus: Estado supera 6 mil casos e chega a 172 óbitos; Lajeado se aproxima do epicentro

O Rio Grande do Sul superou, na tarde desta sexta-feira (22), a marca dos 6 mil casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, contando os 461 registros divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) e atualizações do boletim epidemiológico da Prefeitura de Porto Alegre (com um total de 922 casos), são 6.239 ocorrências confirmadas da doença em 253 municípios, mais da metade das cidades gaúchas (veja quadro abaixo).

chega a um acumulado de 840 casos O destaque vai para o município de Lajeado, que, com a adição de 157 novas contaminações pelo coronavírus(733 pacientes na contabilização da SES) e se aproxima da Capital gaúcha, atual epicentro da pandemia no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira (21), Lajeado teve 198 novos casos da doença. No quadro da SES – que não inclui todos as notificações de Porto Alegre – o Vale do Taquari já poderia ser considerado o epicentro da Covid-19 em território gaúcho.

Também ocorreram, até agora, 172 óbitos no Estado. Foram seis mortes notificadas nas últimas 24 horas, nos seguintes municípios:

Marau (mulher, 74 anos)

Não-Me-Toque (homem, 56 anos)

Nova Araçá (homem, 46 anos)

Passo Fundo (homem, 67 anos)

Passo Fundo (mulher, 95 anos)

Pinto Bandeira (mulher, 84 anos)

Os novos 461 casos de Covid-19 divulgados pela SES vieram de 82 municípios, conforme a lista abaixo:

Alpestre – 1

Alvorada – 1

Anta Gorda – 1

Arroio do Meio – 3

Bagé – 1

Barão de Cotegipe – 2

Bento Gonçalves – 22

Bom Jesus – 4

Bom Progresso – 1

Bom Retiro do Sul – 11

Cachoeirinha – 6

Camaquã – 3

Campo Novo – 1

Canoas – 7

Carazinho – 1

Carlos Barbosa – 8

Caxias do Sul – 13

Charqueadas – 1

Coxilha – 2

Cruz Alta – 2

Encantado – 4

Erechim – 14

Erval Grande – 1

Estação – 6

Estância Velha – 3

Estrela – 2

Farroupilha – 11

Floriano Peixoto – 2

Formigueiro – 1

Garibaldi – 10

Gaurama – 1

Gentil – 4

Gravataí – 1

Guaíba – 2

Guaporé – 3

Horizontina – 2

Imigrante – 1

Jaquirana – 1

Júlio de Castilhos – 2

Lajeado – 157

Marques de Souza – 1

Mato Leitão – 2

Montenegro – 1

Muçum – 3

Nonoai – 6

Nova Araçá – 1

Nova Bassano – 2

Nova Prata – 1

Novo Hamburgo – 2

Osório – 2

Paraí – 2

Passo Fundo – 12

Paverama – 2

Pelotas – 5

Pinto Bandeira – 1

Progresso – 14

Restinga Seca – 1

Rio Grande – 2

Roca Sales – 3

Ronda Alta – 1

Saldanha Marinho – 1

Sananduva – 2

Santa Clara do Sul – 4

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 6

Sant'Ana do Livramento – 1

Santiago – 2

Santo Ângelo – 3

São Domingos do Sul – 1

São Gabriel – 3

São Jerônimo – 1

São Sebastião do Caí – 2

Sapucaia do Sul – 6

Serafina Corrêa – 8

Soledade – 1

Tapejara – 1

Taquara – 1

Taquari – 6

Teutônia – 11

Três Passos – 7

Triunfo – 2

Tunas – 1

Uruguaiana – 1

Venâncio Aires – 1

Viamão – 4