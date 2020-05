Ocupação de UTIs na Capital cresce e se aproxima dos 80%

Juliano Tatsch

Enquanto a pandemia cresce no Brasil inteiro, mostrando força e indicando que o País vive o pico da propagação, tanto o Rio grande do Sul quanto porto Alegre decidiram afrouxar as medidas de isolamento social, liberando o funcionamento do comércio e de shoppings centers, por exemplo. Na Capital, o impacto do aumento da circulação de pessoas nas últimas semanas já pode ser visto nos hospitais. Nesta quarta-feira (20), a ocupação dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) chegou a 79,48%.