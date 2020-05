Pela 1ª vez, Brasil ultrapassa mais de mil mortes pelo novo coronavírus em 24h

Passados quase três meses desde o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil (em 26 de fevereiro) e pouco mais de dois meses desde que foi registrada a primeira morte em decorrência da doença (17 de março), o Brasil alcançou nesta terça-feira 919) a marca de mil mortes registradas em 24 horas. Também bateu o recorde de casos notificados em um dia. De acordo com o Ministério da Saúde 17.971 pessoas perderam a vida por complicações da Covid-19 (foram 1.179 registros nas últimas 24 horas, o maior até agora). No total, oficialmente 271.628 pessoas já foram infectadas. Foram 17.408 novos registros.