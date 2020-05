UFPel e Ibope encerram primeira etapa de inquérito nacional

Terminou nesta terça-feira a primeira etapa do levantamento Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil: Estudo de Base Populacional. Até segunda-feira, 15 mil pessoas em todo o País fizeram o teste para saber se tiveram contato com o novo coronavírus. O objetivo é testar até 100 mil pessoas e saber com que velocidade a população está criando anticorpos para o vírus.