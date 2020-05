Ministério da Saúde migra portais e dados para nuvem

Com o objetivo de centralizar os bancos de informações, dar maior segurança e estabilidade no envio e acesso aos dados referentes à evolução do Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde está migrando os seus portais, dados e aplicativos para a nuvem.

O projeto é resultado de um contrato com a Embratel e faz parte do esforço para disponibilizar informações atualizadas sobre saúde no Brasil. Os portais e aplicativos com dados sobre a Covid-19 já atingiram picos de mais de 80 milhões de acessos diários desde o início da pandemia, principalmente via dispositivos móveis.

A Embratel já realizou a transferência de milhares de dados do portal do Ministério da Saúde (saude.gov.br), do portal Coronavírus (covid.saude.gov.br), e do e-SUS-VE (notifica.saude.gov.br) para a nuvem. O Aplicativo CoronavíruSUS, dentre outros do Ministério, também já foi migrado.

“Com o projeto desenvolvido, o Ministério da Saúde está disponibilizando os dados sobre o coronavírus com muito mais eficiência e rapidez para a sociedade”, explica o diretor executivo de Soluções Digitais da Embratel, Mário Rachid. O executivo ressalta, ainda, que a oferta possibilita ao Ministério da Saúde uma administração simplificada, segura e escalável dos servidores virtuais e bancos de dados.

Para garantir a performance e a confiabilidade necessárias à notificação de casos Covid-19 pelos profissionais de saúde e ao registro compulsório de ocupação de leitos pelos hospitais, foi desenvolvido o e-SUS Notifica, substituindo outra plataforma que não garantia muita robustez.

Este sistema trouxe, ainda, uma série de melhorias ao processo de trabalho das equipes de gestão, vigilância e assistência do Ministério da Saúde, Secretarias de estado da Saúde e secretarias municipais de Saúde, que têm informações disponíveis mais rapidamente e com melhor integração com outras plataformas, assim como maior transparência e rapidez na disponibilização de informações para a sociedade em geral.

Os dados podem ser acessados pela população e pela imprensa por meio do Portal Coronavírus Brasil, que disponibiliza boletins gerados diariamente e de forma automatizada, com números como casos confirmados e óbitos por região e estado, taxa de letalidade, e evolução dos diagnósticos.