Ministério da Saúde habilita 270 novos leitos de UTI para combate à Covid-19 no RS

O Rio Grande de Sul terá reforços da União para o atendimento de pacientes com o novo coronavírus. O Ministério da Saúde habilitou 270 novos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para 24 municípios do Estado.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (19) e destina R$ 34,848 milhões para a manutenção de leitos de gestão municipal e estadual. Os recursos têm prazo de utilização de 90 dias.

A lista de cidades com leitos habilitados inclui Porto Alegre, Passo Fundo e Lajeado, locais que concentram os maiores números de mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul (veja no painel abaixo). As três cidadesna avaliação mais recente do governo do Estado que regula o distanciamento controlado.