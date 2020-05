Prefeitura registra 22º óbito por coronavírus em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre confirmou o 22º óbito por coronavírus na Capital nesta segunda-feira (18). Ao todo, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, são 147 vítimas em todo o Rio Grande do Sul.

Segundo a Secretaria da Saúde da Capital, a vítima era um homem de 63 anos com histórico de hipertensão. Ele estava internado no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) desde o dia 14 de abril. Ele morava em Porto Alegre e foi servidor da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS.

corrigido um erro nos dados de mortos em razão da Covid-19 Na semana anterior, a prefeitura havia- o número de mortos, que havia chegado a 22, passou novamente para 21, após a vítima contabilizada ter sido identificada como moradora de Guaíba.

Atualmente, a Capital gaúcha soma 814 casos confirmados, dos 3.948 em todo o Estado. Passo Fundo registra o maior número de mortos - são 24 vítimas e 310 infecções.