WebContinental doa 10 mil máscaras de proteção a profissionais de saúde na RMPA

A WebContinental, canal de e-commerce do Grupo Infoar, de Porto Alegre, está doando 10 mil máscaras para profissionais de saúde e de serviços essenciais da Capital e Região Metropolitana. O objetivo da ação, que começou na semana passada e ocorre de segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 13h, na sede da empresa (Travessa Venezuela, 210, bairro Navegantes) é ajudar na contenção da epidemia da Covid-19.

A iniciativa funciona como se fosse um drive-thru: as pessoas são recebidas por um funcionário, em seus carros, sem necessitar sair do veículo - tudo com os devidos cuidados sanitários recomendados pelos órgãos de saúde, como distância, uso de máscaras e álcool em gel.

A doação deve ocorrer até o dia 22 de maio. A partir desta segunda-feira (18), a ação deve ser estendida também para clientes da empresa.

As máscaras doadas, até três por pessoa, são de material atóxico, hipoalergênico - classe PFF2 (s) - e podem ser reutilizadas.

“Estamos vivendo um momento muito delicado, em que, além do isolamento social, as medidas de segurança e proteção são necessárias para a contenção da propagação do Coronavírus. Pensando neste cenário, a WebContinental começou a buscar formas de ajudar os profissionais que fazem parte da linha de frente desse combate. A doação acontece porque acreditamos que, se cada um fizer a sua parte, atravessaremos este momento mais fortes e mais conscientes do nosso papel na sociedade”, explica Douglas Melo, head de E-commerce e Marketing da WebContinental.