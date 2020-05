Bandeira laranja predomina na segunda etapa do distanciamento controlado no RS

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/ . A classificação das regiões de acordo com as bandeiras determinadas pelo distanciamento controlado no Rio Grande do Sul foi atualizada pelo governo do Estado neste sábado (16). Entre os dias 18 e 24 de maio, não há regiões na bandeira vermelha. A região de Lajeado, que estava na bandeira vermelha, passou para a laranja, e a região de Uruguaiana, que estava classificada como amarela, passa para a bandeira laranja. Para consultar o mapa e a bandeira de cada cidade, acesse o site

No caso de Uruguaiana, que subiu de amarela para laranja, o fator predominante para a alteração foi o acréscimo de quatro casos confirmados pelo teste RT-PCR nos últimos 14 dias. Na semana passada, a soma das últimas duas semanas era de 3 casos confirmados por RT-PCR, número que aumentou para sete nos últimos 14 dias. Essa velocidade de crescimento justifica a alteração de bandeira na região de Uruguaiana.

Já na região de Lajeado, que mudou de vermelha para laranja, a melhora em dois indicadores de velocidade do avanço de coronavírus - número de casos semanais e variação no número de internados por SRAG em UTI - fizeram com a bandeira passasse de vermelha para laranja. O crescimento de número de casos semanais caiu de 20% para 17%, e a variação no número de internados por SRAG em UTI também reduziu em 7%.

Porto Alegre permanece como região de bandeira laranja, considerada de risco médio.

No Rio Grande do Sul como um todo, a segunda rodada do modelo de Distanciamento Controlado observou as seguintes alterações nas duas semanas:

o número de casos confirmados por RT-PCR reduziu 6,08%, de 444 para 417.

o número de internados em UTI por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) reduziu em 1,75%, de 229 para 225.

o número de internados em leitos clínicos por Covid-19 aumentou 22,70%, de 141 para 173.

o número de internados em leitos UTI por Covid-19 aumentou 2,38%, de 126 para 129.

o número de leitos de UTI adulto disponíveis para atender Covid-19 diminuiu 5,48%.

o número de óbitos por Covid-19 diminuiu 6,25%, de 32 para 30.

Baseado na segmentação regional e setorial, o Distanciamento Controlado é o resultado de semanas de trabalho da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria da Saúde, com base em evidências científicas e análise de dados. O modelo, inovador e inédito no Brasil, prevê quatro níveis de restrições, representados por bandeiras nas cores amarela, laranja, vermelha e preta, que variam conforme a propagação da doença e a capacidade do sistema de saúde em cada uma das 20 regiões pré-determinadas.

Além da divisão em 20 regiões, o modelo também reúne as atividades econômicas em 12 grupos, sendo que cada um é dividido em tipos e subtipos. Por exemplo, “Serviços” tem 14 tipos diferentes, entre os quais “artes, cultura, esportes e lazer”, que está subdividido em quatro subtipos: “casas noturnas, bares e pubs”; “eventos, teatros, cinemas”; “academias”; e “clubes sociais e esportivos”. Há regras específicas para mais de 100 atividades econômicas.

A primeira análise de dados, que cruza as informações a respeito da propagação do coronavírus (velocidade do avanço, estágio da evolução e incidência de novos casos sobre a população) com a capacidade de atendimento hospitalar (capacidade de atendimento e mudança da capacidade de atendimento), foi divulgada no sábado passado (9), com regras válidas até este domingo (17). A partir de segunda-feira (18) e até o próximo domingo (24), passam a valer as bandeiras divulgadas neste sábado (16).

Além de evitar a propagação do coronavírus, diminuindo a intensidade da procura por internações hospitalares, o Distanciamento Controlado prevê a mitigação dos efeitos econômicos da pandemia, uma vez que as restrições de circulação impostas à população trouxeram consequências negativas ao comércio.

Como funciona o Distanciamento Controlado

O modelo de distanciamento envolve duas dimensões: regional e setorial. Os dados desses dois segmentos são cruzados para definir o risco epidemiológico e o nível do distanciamento exigido em cada uma das 20 regiões e em cada um dos 12 grupos de atividades econômicas definidos.

O monitoramento é diário, mas a atualização da bandeira ocorre semanalmente, aos sábados, valendo para a semana seguinte.

Como o risco é calculado

Cada região é avaliada por meio de 11 indicadores consolidados em dois grandes grupos com pesos iguais na definição final:

• propagação (velocidade do avanço, estágio da evolução e incidência de novos casos sobre a população);

• capacidade de atendimento (capacidade de atendimento e mudança da capacidade de atendimento).

Conforme o grau de risco calculado com pesos diferenciados para cada indicador, as regiões recebem uma cor de bandeira.

De modo simplificado, as cores têm as seguintes indicações:

AMARELA – risco baixo . A região se encontra com alta capacidade do sistema de saúde e baixa propagação da doença.

. A região se encontra com alta capacidade do sistema de saúde e baixa propagação da doença. LARANJA – risco médio . Significa que a região está com um dos dois cenários: média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus ou alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus.

. Significa que a região está com um dos dois cenários: média capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus ou alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus. VERMELHA – risco alto . A região se encontra em um dos dois cenários: baixa capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus ou média/alta capacidade do sistema de saúde, porém alta propagação do vírus.

. A região se encontra em um dos dois cenários: baixa capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus ou média/alta capacidade do sistema de saúde, porém alta propagação do vírus. PRETA – risco altíssimo. Região se encontra com baixa capacidade do sistema de saúde e alta propagação do vírus.

Cronologia do distanciamento controlado

• Semana de 11 a 17 de maio

primeiro mapa oficial do distanciamento controlado foi divulgado no dia 9 de maio . As regras daquele mapa foram válidas para vigorar entre os dias 11 e 17 de maio. Naquele semana, somente a região de Lajeado se encaixava na descrição de bandeira vermelha. A região de Passo Fundo recebeu um reforço de 10 leitos, aumentando a capacidade de resposta hospitalar, ao mesmo tempo em que a velocidade de avanço da doença se estabilizou.

Na bandeira laranja, encaixavam-se as regiões de Santa Maria, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul.

Já as regiões de Uruguaiana, Taquara, Ijuí, Santa Rosa, Bagé e Cachoeira do Sul se encontravam em situação menos grave e se encaixam na bandeira amarela.

• Semana de 18 a 24 de maio

O segundo mapa oficial do Distanciamento Controlado foi divulgado no dia 16 de maio. As regras deste mapa serão válidas do dia 18 até o dia 24 de maio. Nesta semana, não haverá regiões classificadas como bandeira vermelha, e o mapa traz predominância de regiões em bandeira laranja.

A região de Lajeado, que estava na bandeira vermelha, passou para a bandeira laranja. Já a região de Uruguaiana, que se encontrava na amarela, subiu para a vermelha, devido ao acréscimo de cinco casos confirmados nas últimas duas semanas.

Estão na bandeira laranja as regiões de Santa Maria, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Lajeado, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana.

As regiões de Taquara, Ijuí, Santa Rosa, Bagé e Cachoeira do Sul se encontram em situação menos grave e se encaixam na bandeira amarela.