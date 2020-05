Estado atualiza sistema e registra cerca de 500 novos casos de Covid-19

Ao longo desta sexta-feira (15), 496 casos confirmados de Covid-19 no Estado foram acrescentados ao sistema da Secretaria Estadual da Saúde que contabiliza os números de todo o Rio Grande do Sul. A informação foi dada pelo governador Eduardo Leite e pela secretária da pasta, Arita Bergmann, durante live transmitida no início da tarde. Com essa atualização, a intenção do Executivo é permitir que os dados possam passar a ser acompanhados em tempo real.

Segundo Arita, os números referem-se a um alinhamento dos municípios ao sistema (E-SUS Notifica), e corrige a distorção de dados que vem sendo notada entre os casos divulgados pelo Estado e pelos municípios. Uma força tarefa foi constituída para alimentar a ferramenta e a atualização traz casos não registrados ou não salvos corretamente no sistema desde março, por parte dos postos de saúde, Unidades de Pronto Atendimento de Saúde (UPAs) e hospitais. "Serão inseridos casos confirmados e diluídos em períodos diferentes", esclareceu a secretária.

Para estabelecer que o sistema seja corretamente alimentado e atualizado em tempo real, uma portaria será editada para normatizar e regular o procedimento de controle e confirmação final dos testes. Até às 18h10min desta sexta-feira o sistema, já atualizado, contabilizava 3597 casos confirmados de gaúchos infectados pelo novo coronavírus. No entanto, ainda há casos notificados de Porto Alegre que não foram contabilizados pelo Estado, o que justifica a diferença dos números apresentados no painel divulgado pelo Jornal do Comércio (abaixo).

O governo também anunciou o repasse de R$ 106 milhões do Tesouro estadual para pagamento de fornecedores da saúde (R$ 40 milhões) e destinação a mais de 200 hospitais que prestam serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentais na ação de enfrentamento à Covid-19 no Estado. Do valor pago a hospitais, R$ 50 milhões são referentes a incentivos estaduais para a execução e oferta de serviços como urgência e emergência, plantões, complementação de diárias de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), entre outros. Os R$ 16 milhões restantes complementam o valor repassado pelo Ministério da Saúde para custear os serviços de média e alta complexidade.

