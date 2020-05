Moinhos de Vento é o hospital com maior expertise contra a Covid-19 na Capital

O novo coronavírus chegou oficialmente em Porto Alegre no dia 8 de março. O primeiro caso da doença foi notificado pelo Hospital Mãe de Deus, mas, passados pouco mais de dois meses do início das ocorrências na Capital, é do Hospital Moinhos de Vento (HMV) a maior experiência de trabalho no combate à Covid-19. Até quarta-feira, a instituição já havia notificado 159 confirmações da doença.

Esse maior contato com o vírus dá à equipe médica do Moinhos uma experiência na luta conta a doença que nenhum outro hospital tem na cidade. Atuando na linha de frente, o chefe do Serviço de Pneumologia do HMV, Marcelo Gazzana, aponta uma diferença da Covid-19 em relação a outras infecções por vírus respiratórios. "É uma doença que exige mais tempo de internação, quem vai para a UTI fica, em média, uma ou duas semanas entubado. As pessoas ficam muito mais tempo nas UTIs e isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde", observa.

Dos 159 pacientes atendidos no hospital, seis morreram - letalidade de 3,7%. A morte por coronavírus traz, também, a dor de não ser possível viver o luto. Conforme o médico, essa situação não impactou somente familiares e amigos das vítimas. "Isso das pessoas não poderem viver o luto, de ficarem à distância dos seus familiares, conversando por videochamada, impactou bastante a rotina de trabalho. Não só para os familiares dos pacientes, mas também para a equipe médica. É uma situação única para todos", diz Gazzana.

Uma das características da doença que chamou a atenção da equipe do HMV é a ocorrência de tromboses. O médico ressalta, no entanto, que todas as observações realizadas atualmente na prática diária precisam ser recomprovadas por estudos posteriores.

Em relação às pesquisas já publicadas, o pneumologista critica a pressa em se obter respostas sem que protocolos científicos sejam seguidos à risca. "Pelo pânico causado, se publicaram estudos que, fora da pandemia, não seriam publicados. Estudos de péssima qualidade foram publicados nas melhores revistas científicas do mundo", aponta.

Marcelo Gazzana critica intromissão de pessoas sem qualificação no debate (Foto: HMV/Divulgação)

Os medicamentos utilizados até agora no tratamento da doença são velhos conhecidos dos profissionais. Sem novos equipamentos, a batalha é feita com armas com eficácia comprovada em outras infecções. No Brasil, um medicamento em especial ganhou as manchetes em razão da insistência do presidente Jair Bolsonaro em indicá-lo para o tratamento.

De acordo com o chefe do Serviço de Pneumologia do HMV, a cloroquina chegou a ser usada no início da pandemia, mas hoje só é utilizada em casos muito específicos. "Usamos cloroquina no início e a utilização está muito menor na medida em que saem novos estudos. A recomendação é não usar como rotina. Usar somente em casos específicos. O paciente precisa estar ciente de que não há comprovação de eficácia e de que pode resultar em efeitos colaterais. A recomendação atual é contrária ao uso de rotina. Todos os estudos estão mostrando que não funciona", afirma Gazzana.

O médico também cita o remdesevir, que ainda não tem autorização de uso no Brasil, mas já mostrou bons resultados na Europa em pacientes com a Covid-19. Outro medicamento que o governo brasileiro defendeu foi a Nitazoxanida, conhecida pelo nome de Annita. Conforme o governo, o remédio teria eficácia de 94% contra o vírus. "São estudos in vitro, não em pacientes. Como se está querendo um milagre, quando tem alguma evidência, esses medicamentos são incorporados, mas pessoas sem qualificação não deveriam se meter nesse debate", enfatiza o pneumologista.

Gazzana ressalta que a única forma de se ter certeza da eficácia de um medicamento é por meio de estudos clínicos controlados. "Nós, na prática diária, fazemos uso de diversos medicamentos ao mesmo tempo, várias intervenções simultaneamente. Não há como se saber claramente qual medicamento resultou em qual situação."

"No mundo inteiro, estamos aprendendo com o vírus", afirma chefe da pneumologia

Gerente Médica, Gisele Nader aponta a incerteza como um grande desafio que a pandemia trouxe

