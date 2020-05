Hospital Moinhos de Vento tem laboratório próprio para exames da Covid-19

Começou a funcionar na terça-feira (12) a estrutura de exames para diagnóstico da COVID-19 no Hospital Moinhos de Vento. Com capacidade para realizar 200 testes RT-PCR por dia, o Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Moinhos de Vento (HMV), que receberá amostras coletadas pelas equipes de saúde da instituição e está aberto à demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) em casos emergenciais, já disponibilizou os primeiros resultados das testagens.

Feito a partir da análise de secreção respiratória, o exame tem alto padrão para o diagnóstico da doença e já teve os primeiros resultados prontos. O novo laboratório foi anunciado no dia 2 de abril, está localizado no bloco C da instituição, e foi construído e equipada em 30 dias, com investimento que soma R$ 1 milhão.

Atendendo ao objetivo de tornar a instituição autossuficiente em testes para diagnóstico do novo coronavírus, a principal vantagem observada já nos primeiros 25 exames foi a rapidez em obter os resultados, liberados em aproximadamente 24 horas. Até então, as amostras tinham de ser encaminhadas a laboratórios terceirizados, e o retorno demorava entre dois e quatro dias.

Segundo o superintendente executivo do Hospital, Mohamed Parrini, a nova estrutura reforça o compromisso da instituição com a responsabilidade social e com o fortalecimento de uma medicina de excelência. “É a materialização do Laboratório de Biologia Molecular para COVID-19 com tecnologia de ponta. Uma estrutura que não apenas nos torna autossuficientes, mas permite realizarmos pesquisas, ampliando ainda mais a nossa parcela de colaboração à comunidade gaúcha em meio à pandemia”, afirma.

Só serão realizados no local testes com as amostras coletadas em pacientes com sintomas – leves, moderados ou graves – que consultarem ou que estejam internados na instituição. “É uma estrutura interna, sem acesso direto para o público. São os médicos do Hospital Moinhos que encaminharão os casos para exame, conforme os protocolos de atendimento”, desaca o superintendente de Educação, Pesquisa e Responsabilidade Social do HMV, Luciano Hammes.

O laboratório realizará também 400 exames PCR por mês para a Prefeitura de Porto Alegre, dentro do programa amplo de testagem que o município está propondo. Além disso, a estrutura servirá para diagnóstico de pacientes recrutados para protocolos de pesquisa e necessidades emergenciais da rede pública.

O laboratório também servirá de base para o estudo CoVIDA, realizado pela instituição, em parceria com o Ministério da Saúde, para analisar cacterísticas clínicas, fatores de risco, métodos diagnósticos e evolução da doença em 1,7 mil pacientes com Covid-19 atendidos no HMV e no no Hospital Restinga e Extremo-Sul. Além disso, serão avaliadas a resposta imune, carga viral e co-infecções com outros vírus.