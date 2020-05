Santa Casa recebe Estação de Descontaminação contra o coronavírus

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre será o primeiro hospital do Rio Grande do Sul a contar com uma Estação de Descontaminação contra o coronavírus. O equipamento foi doado à instituição pela empresa Joape, especialista no desenvolvimento de pulverizadores evaporativos e soluções de climatização, na manhã desta terça-feira (12).

Desenvolvida pelo Setor de Desenvolvimento e Inovações da empresa gaúcha, a Estação de Descontaminação consiste em uma câmara com pulverizadores verticais de coluna que borrifam agentes químicos ou orgânicos - certificados pela Anvisa- em quem passar por eles.

Sem risco para humanos, os produtos utilizados são substâncias atóxicas utilizadas livremente na limpeza e descontaminação de hospitais, blocos cirúrgicos e indústrias de alimentos. A partir da passagem pela câmara, é possível reduzir em 99% a carga microbiana presente na superfície do corpo, roupas, sapatos e objetos.

Na Santa Casa, a Estação de Descontaminação será instalada na Central de Recebimentos. Com grande circulação de pessoas, local que recebe diariamente a entrega de produtos e equipamentos. Segundo o CEO da Joape, João Henrique Schmidt dos Santos, o momento é de união e trabalho em conjunto. “Estamos vivendo algo novo, em um cenário muito negativo. No entanto, a pandemia também é uma oportunidade para repensarmos atitudes e realizarmos ações que beneficiem o todo”, avalia ele.

De acordo com a Santa Casa, a Estação de Descontaminação será uma importante ferramenta no auxílio das medidas de prevenção à Covid-19. A entrega do equipamento foi feita à gestora de projetos e captação do complexo hospitalar, Rosana Peres.