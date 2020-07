Operadoras lidam com baixa de usuários e modernizam estruturas

Investimento em infraestrutura, compra de equipamentos, ativação de canais on-line - com forte aposta na telemedicina - e uma série de outras ações coordenadas têm feito parte da rotina das cooperativas de saúde no Estado. Lidando com baixa no volume de usuários, por conta da crise gerada pela pandemia de Covid-19, as organizações seguem financeiramente estáveis, por contarem com as sobras do ano passado e por conterem custos que seriam gastos com as despesas nas consultas. Isso possibilita a distribuição de recursos entre associados, enquanto as cooperativas atuam em várias frentes, buscando adaptar sua rotina, sem prejuízos significativos à operação, e, ao mesmo tempo, dar suporte às singularidades no Rio Grande do Sul.

Na lógica de buscar agir por meio de dados e fatos, com vistas à convergência de esforços, de "forma rápida e buscando resultados efetivos", a Unimed Federação/RS se mobilizou desde o princípio do agravamento do cenário de pandemia mundial, afirma o superintendente executivo da cooperativa, Geison Tremea. "Passados pouco mais de dois meses do primeiro caso confirmado no Estado, podemos considerar que todas as medidas adotadas foram extremamente necessárias para que todo o sistema de saúde pudesse se preparar", avalia o gestor. Ele aponta que o trabalho do governo gaúcho "em todas as suas esferas (saúde suplementar, iniciativa privada e a busca por conscientização da população)" possibilitou que, em março e abril deste ano, a Unimed-Federação pudesse gerir os recursos necessários para o atendimento de seu público.

"No Comitê de Contingência do Sistema Unimed-RS, a perspectiva é de que agora estejamos em um novo momento de execução dentro do planejamento que foi realizado", explica o superintendente executivo da Federação. Tremea observa que, com a necessidade de reabertura de determinados setores da economia, "será fundamental que as cooperativas de saúde também possam iniciar uma retomada consciente das atividades".

Muitas aproveitaram o período de isolamento social para investir em um novo canal de atendimento: a telemedicina. "A implementação deste serviço foi a principal barreira que conseguimos ultrapassar neste período", destaca o diretor de Negócios e Inovação da Unimed-Federação, Luis Carlos Melo. Ao ressaltar que esta ação foi discutida em diversas áreas da saúde e tem sido muito utilizada, ele avalia que tudo indica "não haver a possiblidade de recuo" deste canal de atendimento.

Melo destaca ainda que, mesmo em meio à pandemia, a Unimed-Federação manteve sua sinistralidade na mesma média dos últimos anos. "A estabilidade necessária para suas obrigações, do ponto de vista econômico foi mantida. No entanto, sob o ponto de vista financeiro, a operadora segue buscando enfrentar as dificuldades a partir da baixa de usuários", pondera.

"O isolamento social contribuiu para que o volume de guias de procedimentos que necessitam de autorização em maio de 2020 caísse 30,14% frente ao mesmo período de 2018, e 36,18% em comparação ao mesmo mês em 2019", comenta o gestor de Negócios da Unimed-Federação. Ele avalia que a redução ocorreu por receio dos próprios beneficiários e pelas ações dos hospitais, que passaram a postergar cirurgias e procedimentos eletivos sem caráter de urgência. "Ocorre que estes procedimentos serão realizados logo ali na frente. Tratamos este assunto como uma demanda reprimida momentânea."

Já a administradora da Cooperativa dos Médicos do Rio Grande do Sul (CoopMed-RS) Odessa Mânica faz um contraponto ao avaliar que sem a demanda habitual - por conta da adesão da população ao isolamento social principalmente no período dos primeiros decretos estaduais - por outro lado, as empresas de convênios (cooperadas ou não) literalmente "lucraram com o que deixaram de gastar". "Com os usuários optando por ficar em casa, principalmente no terceiro e quarto mês deste ano, as operadoras conseguiram manter os recursos em caixa", explica. Já no caso da CoopMed-RS, a queda da demanda de usuários interferiu no faturamento. "Estamos projetando que vamos voltar ao normal, neste sentido, somente em novembro deste ano", comenta Odessa.

Unimed-POA conquista novos usuários no primeiro semestre

Laboratório inaugurado na avenida Carlos Gomes é um dos novos pontos de atendimento

A perspectiva de crise não abala o presidente do Conselho de Administração da Unimed-Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira. "Apesar da crise sanitária e econômica pela qual atravessa o Brasil por causa da pandemia, a Unimed Porto Alegre mantém-se líder no setor na sua área de atuação com uma projeção mais conservadora para o ano em relação ao seu crescimento e liderança." Contando com mais de 700 mil beneficiários e 348 pontos de atendimento entre serviços credenciados e próprios, a Unimed-Porto Alegre reúne aproximadamente 6.800 médicos, e possui estrutura própria para atendimento ao cliente, que consiste em um hospital na cidade de Guaíba, laboratório, Centros de Diagnóstico por Imagem, Centro de Oncologia e Infusão, prontos-atendimentos, Clínicas de Vacinas, Espaço Viver Bem, Unidade de Atendimento Pediátrico e SOS Emergências Médicas. Segundo Vieira, ainda que o cenário econômico em 2019 tenha sido negativo, a cooperativa conquistou 23 mil novos clientes no ano passado (quando obteve receita líquida de R$ 3 bilhões) e, neste primeiro semestre de 2020, agregou outros 10 mil novos usuários. A Unimed Porto Alegre comercializa planos de assistência à saúde nas modalidades familiar e empresarial, além de produtos e serviços complementares. Seu mercado-alvo tem como ênfase o segmento dos planos de saúde coletivos empresariais, formado por micro e pequenas empresas (a partir de dois funcionários) e médias e grandes empresas, que representam 86% da carteira de clientes. O mercado familiar responde pelos outros 14%, informa Vieira. "O cenário macroeconômico, que atualmente sofre com a pandemia, tem exigido das operadoras de saúde uma constante análise de cenário para a manutenção e sustentabilidade da operação", pondera o gestor da cooperativa. Ele reforça que, apesar do momento, a Unimed Porto Alegre tem mantido as operações para a captação de clientes por meio de novos canais, "sem agressividade comercial", e dedicado boa parte da atenção para a manutenção e retenção dos clientes atuais da carteira. Um exemplo é o Market Share, que tem se mantido em 43% dentro da área de atuação da cooperativa. "Além disso, temos investido constantemente em inovação tecnológica e em serviços próprios, para proporcionar aos beneficiários as melhores soluções em saúde, gerenciando custos e despesas com foco na qualidade assistencial." Segundo o gestor, desde 2017 a Unimed Porto Alegre ampliou seus investimentos em ações inovadoras para oferecer soluções em tecnologia e atendimento com foco na ampliação da "experiência positiva" dos clientes. O processo de inovação tem origem em decisões estratégicas da cooperativa, após a realização da primeira Hackathon, com a participação de colaboradores e cooperados, quando foram identificadas 211 novas ideias para o futuro. "A criação do projeto Bem-Startup Unimed e o RH Xperience (evento que reuniu fornecedores, clientes e colaboradores em uma jornada de cocriação para construir melhorias em processos, sistemas e políticas de gestão operacional do benefício da saúde) também merecem destaque". Entre os primeiros movimentos da cooperativa também está a evolução da plataforma de serviço do aplicativo para smartphone Unimed POA, com o objetivo de melhorar a experiência do cliente. Recentemente, a organização lançou o atendimento virtual por chatbot e o app Viver Bem, que permite monitoramento dos hábitos diários e da possibilidade de participação nos programas oferecidos. Além disso, a cooperativa inaugurou também a primeira unidade totalmente digital do Laboratório Unimed, sendo a única referência no País nesse segmento. "Os movimentos da cooperativa continuam intensos em relação ao fortalecimento de seu posicionamento de marca e mercado, especialmente nas ações que geram experiência para a sociedade, clientes, médicos cooperados e colaboradores", destaca Vieira.

Uniodonto prepara nova campanha de vendas

No início da pandemia, redução no atendimento chegou a 30%, informa Irno Pretto

Em meio a uma série de inovações, como reconhecimento facial do cliente, cartão virtual, atendimento pelo sistema integrado Ufast (que agiliza processos de validação de serviços), entre outras, a Uniodonto Federação está projetando uma nova campanha de vendas. "Já é quase certo que vamos lançar a prestação de serviço individual", afirma o presidente da Federação, Irno Augusto Pretto. Ele explica que, atualmente, "as empresas estão receosas em fecharem contratos maiores" e que a campanha vai ao encontro da necessidade de atendimento da população, Somando 1.264 cooperados e 96 empregados, a Uniodonto atende 205.985 pessoas através de seis ambulatórios 24 horas e 13 ambulatórios nas sedes da cooperativa. Também realiza atendimentos em feiras e Cipats de empresas através do Odontomóvel, que junto com os demais serviços contribuíram para que em 2019 a Federação alcançasse um faturamento de R$ 48,3 milhões. "Tivemos uma redução em torno de 30% do atendimento nos primeiros 90 dias de pandemia", admite Pretto, destacando que, para que minimizar o impacto entre os associados, a Uniodonto vem distribuindo mensalmente (em pequenas quantias) as sobras de 2019 entre os dentistas. "Também não ficarmos parados neste período, pois a saúde bucal da população é de extrema importância."



Unimed Federação acelerou implantação da telemedicina

Melo destaca atendimento

