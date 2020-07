Cooperativas de crédito superam desafios com apoio da tecnologia

O ramo crédito deve seguir repetindo o bom desempenho mostrado em anos anteriores. Em 2020, as principais cooperativas de crédito com operação no Estado projetam crescimento na casa dos dois dígitos - entre 10% e 20%. Grande parte do sucesso se deve ao fato de que elas já vinham em um movimento de desenvolvimento e implementação de canais de atendimento digitais, como internet banking e aplicativos.

Com eles, os associados puderam continuar fazendo todas as transações sem sair de casa durante a pandemia do novo coronavírus. Como as demais instituições financeiras, as cooperativas não se viram obrigadas a remodelar completamente o modelo de negócio. Elas colheram os frutos de anos acompanhando um mercado cada vez mais competitivo, principalmente com o ingresso das fintechs.

Novamente, uma máxima é repetida por quem atua na área: o cooperativismo cresce em momentos de crise. Não porque esse modelo esteja alicerçado em práticas vorazes de mercado. Pelo contrário. É porque em situações de dificuldade que as pessoas passam a ter cuidado especial com as contas e a reconhecem ainda mais aqueles valores intrínsecos às cooperativas de crédito: atendimento personalizado, taxas mais baixas do que as dos bancos, foco no melhor para os associados e distribuição das sobras - ao final do ano, o "lucro" é distribuído entre os cooperados.

Mas engana-se quem pensa que as cooperativas de crédito estão acomodadas. Além dos canais de atendimento já existentes, elas estão ampliando as opções oferecidas aos cooperados.

O Sicredi passou a oferecer, além do site e aplicativo, atendimento via WhatsApp. A ideia, comenta o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, surgiu da percepção de que muitos associados já costumavam entrar em contato diretamente com o gerente da sua conta pelo aplicativo e que o atendimento era um sucesso.

O uso do WhatsApp já estava em fase de estudos desde o ano passado. A sua liberação para uso do público em geral foi acelerada, devido ao início da adoção de protocolos de distanciamento social para conter a Covid-19 a partir de março. Por tudo isso, o Sicredi espera manter crescimento de 20% até o final de 2020 - mesmo patamar dos últimos dois anos, avisa Port. A instituição financeira pioneira no Brasil, criada em Nova Petrópolis, na serra gaúcha, conta com mais de 4 milhões de associados e está presente em 22 estados e no Distrito Federal.

Na Unicred-RS, em que 64% dos cooperados são profissionais da área da saúde, a principal inovação será a implementação da associação por meio digital usando o aplicativo da instituição. "O sistema foi pensado exatamente para atender às necessidades daquele profissional que quer fazer parte, mas não tem tempo ou não quer se deslocar até uma agência. Será usada uma assinatura digital", explica o diretor-geral da Unicred-RS, Rodrigo Ulian Borges. A estimativa é de que a novidade seja lançada nos próximos meses, facilitando o acesso de quem está no combate à Covid-19 em hospitais.

No caso do Sicoob, uma novidade em fase final de construção é o SicoobPay, tecnologia de pagamento via QR Code. O sistema congrega 422 cooperativas do Brasil inteiro, incluindo o Rio Grande do Sul. A solução será a primeira do mercado a oferecer o pagamento instantâneo sem a necessidade de vínculo com o cartão. Ela terá linhas de crédito incluindo opção sem juros, possibilidade de parcelar compras e taxas de desconto menores para o recebedor.

O Sicoob é uma das maiores cooperativas financeiras do Brasil e serve de termômetro para quem quiser entender como vai esse segmento. Entre o primeiro trimestre de 2019 e março de 2020, registrou um aumento expressivo na quantidade de cooperados. O número chegou a 4,7 milhões, 8,5% maior do que o registrado um ano antes.

Conforme o sistema, "além de ser consequência da oferta de uma gama de produtos e serviços, com taxas muito mais acessíveis do que no sistema bancário tradicional, parte desse crescimento se deve à possibilidade de associação remota, pelo aplicativo Sicoob Faça Parte". Só entre janeiro e março de 2020, o Sicoob registrou cerca de 40 mil novos cooperados pelo Faça Parte, totalizando R$ 43 milhões em operações de crédito e R$ 37,6 milhões em depósito remotos. Por meio do aplicativo, as etapas de associação são realizadas de forma completamente digital.

Além de crescimento no número de associados, o Sicoob registrou, no primeiro trimestre de 2020, um valor de R$ 64,3 bilhões no volume de operações de crédito, cerca de 22% a mais do que de janeiro a março do ano passado.

Sicredi avalia com cautela o horizonte do agronegócio

Márcio Port destaca importância de iniciativas que ajudem a economia local

/MARCELO G. RIBEIRO/arquivo/JC

Com grande capilaridade no interior do Estado e um dos principais financiadores do agronegócio gaúcho, o Sicredi vê com receio a previsão de que uma nova estiagem deve assolar o Rio Grande do Sul em 2021. Se isso normalmente já seria uma má notícia, a preocupação aumenta depois de um ano com forte seca e uma pandemia ainda ativa. De acordo com o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, se não fossem os programas de prorrogação dos débitos dos financiamentos em 2020, o impacto sobre a instituição financeira e sobre os cooperados já teria sido muito grande. Mas ele salienta que não é o momento de simplesmente olhar para frente e esquecer as dificuldades enfrentadas. "É importante lembrar que não se tratou de um perdão da dívida, mas da prorrogação dos prazos para pagá-la". E o maior temor de Port nem é que os cooperados não honrem os contratos, mas que os vencimentos atuais se acumulem com os futuros. Junto com isso vem a previsão de mais um verão com pouca chuva no ano que vem. As contas dos produtores podem não fechar e a dívida se tornar ainda mais difícil de quitar. Com o Plano Safra 2020/2021 já lançado, a recomendação é que o agronegócio gaúcho esteja atento. "No momento em que todas essas operações que foram prorrogadas estiverem prestes a vencer, é preciso que a economia brasileira esteja bem", analisa Port. Caso contrário, a conjuntura em 2021 pode ser ainda pior. No primeiro semestre do Plano Safra 2019/2020, o Sicredi liberou o maior volume de crédito rural entre instituições privadas. Ao todo, foram disponibilizados R$ 12 bilhões em mais de 131 mil operações de crédito rural para os associados. Os dados constam de levantamento do Banco Central do Brasil (BCB). Para esta safra, a instituição financeira cooperativa estima viabilizar R$ 20,1 bilhões em crédito rural, projetando atingir mais de 220 mil operações. O valor representa um crescimento de 12,3% nos recursos concedidos em relação ao ano-safra anterior, quando foram disponibilizados R$ 17,9 bilhões em 190 mil operações. Do montante para o ciclo atual, a expectativa é disponibilizar R$ 17,5 bilhões em operações de custeio, comercialização e investimento, além de R$ 2,6 bilhões com recursos direcionados, oriundos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social). O vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste reconhece que, até aqui, 2020 foi marcado por uma revisão das prioridades e que o período exigiu que as pessoas se voltassem às necessidades básicas. Pensando no encolhimento do consumo das famílias brasileiras e tentando agir proativamente para estimular a retomada econômica a partir dos pequenos, o Sicredi lançou a campanha Eu Coopero com a Economia Local. "Estamos trabalhando para que as pessoas se deem conta da importância de comprar do vizinho, do estabelecimento do bairro, de prestigiar a indústria e os produtores locais para manter os empregos dos seus amigos e familiares, a força da economia da sua cidade e região", salienta Port. Um hotsite será criado para servir de fonte de informações sobre a iniciativa e ferramenta de apoio aos empreendedores locais. O espaço disponibilizará conteúdos em vídeo e e-books com dicas de como trabalhar os negócios nos meios digitais e uma plataforma de personificação de peças digitais de divulgação, além de acesso a outras ferramentas que podem auxiliar na gestão do empreendimento. A instituição tem também um aplicativo que fomenta as interações comerciais entre seus associados. O Sicredi Conecta é um marketplace que permite a publicação de anúncios e realiza vendas de produtos e serviços sem a cobrança de taxas ou qualquer custo aos usuários.



Unicred-RS teve de adiar abertura de novas agências

Rodrigo Ulian Borges diz que cronograma passou por ajustes devido à pandemia

/divulgação/unicred-rs/jc

Voltada a associados de todas as áreas, mas focada especialmente em profissionais da área da saúde, a Unicred-RS também adiou o início das operações de novos pontos físicos. A instituição financeira teve de represar a inauguração de pelo menos três agências praticamente prontas, além de colocar o pé no freio em projetos de expansão para o Mato Grosso do Sul e para a região Nordeste do País. Em janeiro, a Unicred-RS inaugurou a Ponto Capital, em Santa Maria, e mantém a expectativa de ainda conseguir abrir mais duas unidades, apesar do cenário de pandemia. "Em um ano normal teríamos, provavelmente, mais inaugurações acontecendo. Entretanto, o planejamento das cooperativas precisou passar por ajustes em função do momento que estamos vivendo", pontua o diretor-geral, Rodrigo Ulian Borges. A Unicred-RS conta com mobile e internet banking e vê o número de novos associados seguir no mesmo patamar de anos anteriores. A instituição reúne 13 cooperativas gaúchas e tem 71 pontos de atendimento - 65 deles no Estado e outros seis em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco.

CrediCapital mantém planos de expansão no RS

Guido Bresolin Jr. destaca desempenho positivo da primeira agência no Estado

/ARQUIVO PESSOAL/divulgação/jc