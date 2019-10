Retomada mais intensa da construção civil é aguardada para ano que vem

A confiança do setor da construção civil é proporcional aos sinais apresentados pela economia brasileira e seus indicadores. A queda na taxa Selic aos menores patamares da história e novas formas de oferta de crédito começam a oportunizar negócios para outras faixas da população, com demanda reprimida durante a recessão. Levantamento recente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apontou crescimento de 6,9 pontos no Índice de Confiança da Construção, criado como um termômetro para avaliar junto aos construtores a visão sobre o mercado. O dado apresenta o acumulado dos meses de 2019 e mostra uma reversão de pessimismo sentido em alguns períodos deste ano.

Esse movimento ascendente já é possível de ser visto no principal mercado imobiliário brasileiro, o de São Paulo. As vendas e os lançamentos ultrapassaram as expectativas para este ano e dão sinal da recuperação do setor, que deve se espalhar para as demais regiões. No Rio Grande do Sul, a expectativa é da retomada dos patamares de forma mais visível a partir de 2020. Na visão do diretor executivo da Melnick Even, Juliano Melnick, a recuperação do segmento da construção ainda engatinha no Estado, mas observa as boas notícias vindas do mercado paulista. "Imaginamos uma maior força a partir do ano que vem. A construção civil é como se fosse um paciente em estado grave, que recebeu remédios e está aguardando os efeitos para ver se o tratamento foi suficiente ou precisa algo mais forte", conjectura. Os 'remédios' citados pelo executivo seriam o controle fiscal das contas públicas, reformas, redução de juros e seu consecutivo repasse para novos financiamentos.

No entanto, Melnick alerta que a forte retomada prevista para o próximo ano precisa ser acompanhada por outros setores, inclusive o poder público. Ainda há, na visão dele, uma demora excessiva para obtenção dos licenciamentos - e isso se dá em um montante menor do que o esperado, fruto dessa incerteza sobre os rumos do País. "Se hoje temos um tempo elevado de espera, como será quando voltarmos a pleno? Precisamos ter a prefeitura como parceira e não como um gargalo para a retomada do setor", argumenta. A integração das secretarias para agilizar os processos não teve ainda um resultado eficaz. A média para aprovação de um projeto, atualmente, é de nove meses, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Além das questões de retomada, o diretor entende que o período de crise econômica foi de aprendizado para a maioria das empresas. "Muitas foram com sede ao pote nos investimentos, criaram projetos que não se sustentaram e isso resultou até em empresas em recuperação judicial", afirma. A forte queda nas vendas e o fluxo de caixa comprometido devem fazer as construtoras mudarem as estratégias, sobretudo nos lançamentos. A expectativa, na visão de Melnick, é que cada incorporadora faça uma avaliação de macroeconomia para saber se o que for lançado hoje será sustentável durante a construção e, principalmente, quando for concluído.

