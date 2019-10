PPP do saneamento básico deve sair até o primeiro semestre de 2020

A intenção de desinchar a máquina pública e trazer a iniciativa privada como parceira para investimentos se tornou uma das bandeiras da gestão do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. Para tanto, ele criou a Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, um braço cujo objetivo é avaliar potenciais áreas que poderiam ser concedidas e alavancar projetos através de Parcerias Público-Privadas (PPP).

A primeira delas ocorreu em agosto, com o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo para a modernização, manutenção e expansão da iluminação pública na Capital. O consórcio vencedor, formado por quatro empresas, ofereceu uma proposta de R$ 418 milhões para efetuar os serviços durante 20 anos, e os recursos serão financiados através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A iniciativa foi um teste para outras ações que devem acontecer na cidade - pelo menos, até o ano que vem, quando novo pleito municipal será realizado. A próxima que deve evoluir é a PPP de saneamento básico.

Em setembro, o BNDES realizou um pregão eletrônico, no qual o vencedor, um consórcio composto por três empresas, apresentou proposta de R$ 1,67 milhão e venceu a concorrência para iniciar os estudos para a estruturação do projeto. As empresas terão até novembro para apresentar a viabilidade do plano e mostrar de que forma farão a execução nos pontos da cidade.

Conforme o secretário de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, o leilão para conhecer os vencedores deve ser feito no primeiro semestre do ano que vem. "Temos reuniões semanais para apontar as principais carências na distribuição de água e tratamento de esgoto. Nossa intenção é universalizar a oferta desses serviços na cidade", argumenta o titular da pasta.

Além disso, estão no enfoque da secretaria várias concessões. Uma das mais aguardadas é a da fase 2 da Orla do Guaíba, que contempla o trecho iniciado no Parque Harmonia até o Anfiteatro Pôr do Sol. A expectativa de lançamento do edital é para o fim deste mês de outubro, com projeção de R$ 70 milhões em investimento. Dentre as mudanças previstas está a inclusão da roda gigante às margens do lago Guaíba e a revitalização do anfiteatro, em um novo modelo. "Será um trecho com viés de entretenimento. A instalação da roda gigante será obrigatória pela empresa vencedora. É uma área que entendemos ter essa vocação, por ter o Parque Harmonia perto", avalia o secretário. O local que abriga o Acampamento Farroupilha é outro que está no radar do Executivo para concessão.

Para Ribeiro, as parcerias com o setor privado são de grande estímulo para a construção civil sob dois aspectos: o primeiro é dar maior previsibilidade às construtoras acerca das ações de modernização, pois as PPPs e concessões não dependem exclusivamente de dinheiro público para serem feitas; em segundo lugar, trazer as empresas para participarem dos processos e movimentar a cadeia produtiva.

"Temos agilidade nos processos, os investimentos aparecem e todos ganham com isso. Não adianta o poder público dizer que fará o projeto e não tirá-lo do papel por não ter verba. Todos saem ganhando com essa estratégia", finaliza ele.

Para secretário, oposição desvirtua o objetivo das parcerias