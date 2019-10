Aplicativo usa realidade aumentada para transformar plantas em 3D

As tradicionais plantas baixas dos empreendimentos, com dezenas de elementos, são parte fundamental de cada projeto. De todo modo, nem sempre o que é projetado pode ser decifrado por quem não tem conhecimento no assunto - como, por exemplo, os compradores de um imóvel. Por isso, uma empresa gaúcha desenvolveu um aplicativo cuja intenção é simplificar esse modelo e apresentar, de forma didática, cada área projetada a partir da planta e em um modelo 3D.

O Augin foi lançado em março, na Construtech, evento do setor de construção civil em São Paulo. Desenvolvido por Juan Carlos Germano, que é dono da Paluzzi, empresa de comércio de blocos cerâmicos de Sapucaia do Sul, a ferramenta transforma o documento criado pelos engenheiros em uma visualização em 3D com realidade aumentada, em uma escala 1:1 (ou seja, em tamanho real ao que foi construído ou será levantado). A projeção é feita em segundos dentro do aplicativo e traz o resultado na tela do celular ou do tablet.

Germano explica que a ideia veio a partir de uma visita ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, há dois anos. "Sou uma pessoa inquieta e quis ir para lá conferir as novidades. A questão de realidade aumentada me chamou muito a atenção, e voltei com a ideia de trabalhar em algo nesse sentido", disse o administrador de empresas.

Ele conta que, desde o lançamento do Augin, mais de 21 mil projetos foram enviados através da plataforma para serem transformados, e cerca de 26 mil downloads foram efetuados nas lojas de aplicativo da Google e da Apple. Pelo sucesso da iniciativa, precisou desenvolver traduções em inglês e espanhol, um pedido dos clientes que utilizam a plataforma no exterior. "Investimos sem saber se teríamos retorno e podemos considerar o início muito promissor", avalia o idealizador do app. Em novembro, a startup irá se instalar no Tecnopuc para criar novas soluções para a ferramenta.

Germano entende que o ganho em eficiência e na redução de erros é uma das grandes vantagens do Augin. "A aplicação da realidade aumentada tem benefícios. É bem diferente observar em 2D e 3D. O resultado final, quando transformas o projeto para três dimensões e levas para o canteiro de obras para mostrar em escala real, é muito grande, sobretudo em absorção de conhecimento, informação e interpretação do projeto", avalia.

Inicialmente, o app é destinado aos construtores, mas está em estudo a criação de um modelo para uso de qualquer pessoa, com disponibilização de um tutorial.