Construção civil tem protagonismo na geração de vagas

Com intensiva mão de obra, a construção civil é conhecida por liderar a geração de emprego no país. Em agosto, a área gerou 345 postos de trabalho com carteira assinada em Porto Alegre. Com o resultado, a Capital passou a ter um saldo positivo de 37 vagas entre contratações e demissões no acumulado de 2021, de acordo com dados do Caged. No Estado, foram abertos 1.825 empregos em agosto pelo setor. Com isso, já são 5.537 novos empregos registrados nos oito primeiros meses deste ano no Rio Grande do Sul.

Ao longo do ano passado, a construção, mais uma vez, se destacou na geração de vagas com carteira assinada no país. Ainda de acordo com o Caged, foram 112.174 novos postos de trabalho formais no setor, resultado da diferença entre 1.570.835 admissões e 1.458.661 demissões.

Isso não quer dizer que o setor deixou de sofrer os impactos econômicos provenientes da pandemia. “Quando olhamos mês a mês os dados do Caged, percebemos que os meses de abril e maio foram fortemente negativos. As empresas demitiram muito mais do que contrataram. Em seguida, com a construção civil sendo considerado atividade essencial e com a adequação das empresas aos protocolos sanitários, as contratações retomaram”, contextualiza a especialista do FGV IBRE, Ana Maria Castelo.

Castelo destaca ainda que, em 2020, a construção foi o setor que gerou o maior saldo positivo no mercado de trabalho formal. "A construção teve um desempenho muito importante em 2020 e o sustenta em 2021, já que segue como um gerador líquido de empregos com carteira assinada”, pontua.

No segundo trimestre deste ano, a construção seguiu com destaque na retomada no mercado de trabalho, com aumento de 19,6% na população ocupada no país em relação ao mesmo período do ano anterior. A renda média dos trabalhadores do setor, porém, caiu 14,8% no mesmo intervalo, conforme dados divulgados pela Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).