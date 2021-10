Lançamentos em 2021 já superam em 50% resultado do ano passado

Mesmo com os impactos da pandemia de Covid-19 e da crise econômica, o ano de 2021 foi extremamente positivo para a incorporadora e construtora Cyrela em Porto Alegre. “Já superamos em 50% os lançamentos do ano passado, quando fomos os maiores players do mercado da cidade”, afirma o CEO da Regional Sul da Cyrela, Rodrigo Putinato.

Em 2020, os lançamentos de empreendimentos da empresa em Porto Alegre totalizaram um Valor Geral de Vendas (VGV - cálculo do valor potencial de comercialização de todas as unidades de uma edificação) de cerca de R$ 600 milhões. Em comparação, apenas os dois últimos lançamentos da empresa na Capital Gaúcha - Cyrela by Pininfarina, no bairro Bela Vista, e os condomínios Tree Haus e Garden Haus, no Jardim Europa - somam R$ 650 milhões em VGV.

Os novos empreendimentos, que têm em comum uma marca de exclusividade, vêm apresentando grande demanda. O Cyrela by Pininfarina, por exemplo, é um empreendimento de super luxo, assinado pelo estúdio de design italiano Pininfarina - responsável pelos desenhos de marcas famosas como Ferrari, Maserati e Bovet. Em apenas três meses, foram comercializados 16 dos 25 apartamentos com área privativa de 333m² e 378m² - todos com quatro suítes e quatro vagas de garagem por unidade. Segundo Putinato, o valor de venda do metro quadrado no prédio chegou a R$ 24,5 mil.

Os empreendimentos do Jardim Europa, entre o Shopping Iguatemi e o Parque Germânia, também estão apresentando forte demanda. “Vendemos 42 apartamentos em 10 dias, com média de R$ 3,8 milhões em cada negócio”, afirma Putinato. Com apartamentos com vista para o Parque Germânia, o Tree Haus possui plantas que variam de 202m² até 306m² com 3 ou 4 suítes e opções de garden e cobertura. Já o Garden Haus conta com apartamentos de 158m² até 189m² e opções de garden e cobertura. Os condomínios são frutos de parceria com a Porsche Consulting, empresa de consultoria da marca de automóveis esportivos..

A empresa também tem registrado bons resultados em empreendimentos com imóveis de menor porte. Também lançado neste ano, o Skyline Parque Moinhos, na avenida Goethe, que conta com 314 unidades entre 24m² e 29 m², em formato studio e garden, foi totalmente vendido em 45 dias. O prédio, que visa o público jovem e investidores para locação, oferece infraestrutura como piscina, pool houses, quiosques externos com churrasqueiras, salão de festas, espaço gourmet, bicicletário, lavanderia e academia. Os moradores terão acesso, ainda, a um ambiente compartilhado de trabalho (coworking), além de um espaço para sala de encomendas (storage room) e marketplace.

Para Putinato, o sucesso dos lançamentos de 2020 deve-se às suas características de exclusividade no mercado da cidade. “Realizamos parcerias de altíssimo nível, como com Pininfarina e a Porsche. Conseguimos ótimos terrenos, difíceis de serem adquiridos, e tivemos coragem para oferecer produtos inusitados. No caso do Pininfarina, por exemplo, quando antes da construção falamos que o valor iria superar R$ 20 mil o metro quadrado, muitas pessoas falaram que era um preço impossível em Porto Alegre. Conseguimos vender a R$ 24,5 mil”, lembra. Para o CEO da Regional Sul da Cyrela, esse interesse acontece porque o público de maior poder aquisitivo dá importância ao valor agregado no produto oferecido. “Embora o investidor esteja receoso com a economia, quem possui recursos, quando vê um produto realmente inusitado, especial, realiza a compra, não perde a oportunidade”, afirma.