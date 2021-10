IA, impressão 3D e robótica na mira da construção do futuro

A transformação digital está acelerando evoluções que impactam, e muito, a vida das pessoas. E se tem um setor no qual fica muito fácil comprovar isso é o da construção civil. Por quê? Porque estamos falando de mudanças que influenciam, diretamente, a forma como moramos e trabalhamos.

Desde 2020, aliás, quando iniciou a pandemia da Covid-19, já pudemos vivenciar muitas alterações provocadas pela necessidade do home office. As pessoas começaram a cuidar mais das suas casas, já que cada vez passavam mais tempo nelas. Em muitos casos, optaram por ir morar em espaços maiores, mesmo que mais distantes do centro - se antes isso era um problema em função do tempo gasto para chegar ao trabalho, deixou de ser já que o escritório passou a ser em casa.

O mundo híbrido está se desenhando para os próximos anos, então, a tendência é que muitas destas transformações ocorridas nesse período sigam acontecendo. Assim como a adoção de novas tecnologias para otimizar todas as etapas, desde a escolha de uma área para construção de um prédio ou imóvel, o financiamento, a liberação dos documentos, a construção e o design do espaço. Sem falar na possibilidade de resolver um problema da sociedade atual, a falta de moradia para a população. Que tal conseguir construir uma casa popular em apenas alguns dias, usando para isso uma impressora 3D gigante?

A palavra-chave é digitalização. "O principal benefício do uso da tecnologia na construção civil é a capacidade de encurtar o ciclo de vida desde o projeto do desenvolvimento urbano até a pessoa pegar a chave e começar a morar ali. Tudo poderá ser muito melhor dimensionado, estudado, escolhido e construído a partir de tecnologias como impressão 3D, Inteligência Artificial e robótica", projeta o expert da Singularity University, Alexandre Nascimento. Ele mora em San Francisco, nos EUA, e tem realizado diversas pesquisas na Universidade de Stanford, e ajudado a levar o conhecimento da academia para o mercado, especialmente na Europa, EUA e Brasil. Sem falar que a tecnologia reduz prazos e custos e aumenta o conforto e a confiabilidade.

A fase inicial de construção, que é a de selecionar uma área no mapa e até de pensar no tipo de desenvolvimento urbano que poderá ser feito ali, e com qual custo, tem as ferramentas de analytics como grandes aliadas. O uso inteligente de dados torna possível avaliar um volume imenso de informações, simular resultados, prever prazos e custos.

Para Nascimento, a mesma agilidade é possível de ser alcançada no momento da apresentação das documentações necessárias. "Hoje em dia, se leva no mínimo seis meses para gerar documentos e levar para a aprovação. Mas já existem no mercado startups usando Inteligência Artificial para acelerar esse processo. Em uma semana já é possível dar entrada nos projetos para a aprovação", conta.

É o caso da construtech gaúcha Place, do grupo de desenvolvimento imobiliário gaúcho OSPA, que usa algoritmos para analisar mais de 7 milhões de dados. Assim, fornece em tempo real o potencial construtivo de terrenos - a área construída e altura máximas permitidas pelo plano diretor no local - e cruza com dados de mercado para identificar os valores.

Em novembro, a plataforma passará a dispor de filtros que fornecem informações de diferentes níveis de complexidade para atender a demandas específicas da indústria da incorporação imobiliária. "Um incorporador focado em alto padrão poderá escolher, por exemplo, apenas os lotes do Itaim ou dos Jardins, em São Paulo, que possuam a metragem entre 500 e 2.000 m², localizados em Zona ZEU e que tenham um valor de venda de m² superior a R$ 20 mil", exemplifica Flávia Tissot, COO da startup.

Já no momento da construção, uma combinação de tecnologias exponenciais ajuda a aumentar a capacidade de planejamento, permitindo a antecipação de problemas e, assim, evitando atrasos. Aqui também as empresas podem lançar mão de IA para saber com precisão quanto vai custar a obra, avaliar as oportunidades de redução de prazo e dar mais qualidade e previsibilidade para a obra.

Uma construtora pode estar com falta de concreto em uma das suas obras e, em outra, em excesso. Saber disso com antecedência possibilita mitigar ou até eliminar riscos de ter os funcionários por horas parados esperando chegar o material. "A Inteligência Artificial leva a uma redução de paradas não planejadas a partir da antecipação de problemas e, com isso, eleva a produtividade", exemplifica Nascimento. Sem falar na capacidade dessa tecnologia de atuar na manutenção preventiva. Por meio de algoritmos, podemos antecipar problemas e evitar desastres como quedas de viadutos, barragens e prédios.