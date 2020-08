Construção civil retoma ritmo de obras e mantém investimentos no Rio Grande do Sul

Depois de alguns meses paralisadas por conta da pandemia de coronavírus, as obras de construção civil do setor privado foram retomadas em Porto Alegre. No setor público, o trabalho não chegou a ser interrompido. Em um ano atípico, em que a pandemia do coronavírus abateu muitos segmentos econômicos, o mercado da construção civil tem pela frente, não só na capital gaúcha e no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, o desafio de acelerar as obras e manter os investimentos previstos.

Em Porto Alegre, o setor tem boas notícias - apostando na desburocratização dos negócios, a prefeitura recebeu 174 pedidos de projetos que somam R$ 8,37 bilhões em investimentos. Mais detalhes na reportagem da página 4.

O segmento emprega 27 mil pessoas em Porto Alegre, conforme dados do Sinduscon-RS, e já tem megaprojetos em andamento. Uma deles é o Pontal, na zona Sul, com obras em estágio adiantado e que promete ser um novo landmark na paisagem da cidade - a exemplo do que já ocorreu com o trecho 1 da Orla, referência para os porto-alegrenses. Ali perto, seguem os trabalhos para revitalizar o trecho 3, que terá a maior pista de skate da América Latina.

Ainda na zona Sul, outro investimento gigantesco será reformulado e deve ser anunciados nos próximos meses: o complexo Golden Lake, capitaneado pela Multiplan, será erguido ao lado do Jockey Club, de frente para o Guaíba, e promete mudar o conceito de condomínios residenciais em Porto Alegre.

Na zona Leste, a região entre os bairros Petrópolis e Jardim Botânico se prepara para receber, nos próximos anos, o Complexo Belvedere. Junto às avenidas Tarso Dutra e Cristiano Fischer, serão erguidas duas torres comerciais, um shopping-center e um hipermercado. No total, o investimento previsto é de R$ 850 milhões. Seguindo o eixo da nova Carlos Gomes em direção aos bairros Auxiliadora, Bela Vista e Petrópolis, há mais novidades pelo caminho. A Melnick apresentou o Carlos Gomes Square, um complexo multiuso com duas torres comerciais e uma residencial.

Na rua Silva Jardim, bem próximo dos bairros Moinhos de Vento e Bela Vista, a Cyrela Goldzstein lançou o The Arch, outro empreendimento que valoriza o bem-viver na Capital. E a construtora deve divulgar, ainda neste ano, mais detalhes do prédio de altíssimo luxo que pretende construir no bairro Rio Branco, em um terreno na rua Cabral. O bairro Moinhos de Ventos continua sendo um cobiçado endereço para moradias. Inicialmente, a Wolens previa investir R$ 150 milhões em quatro empreendimentos nos segmentos residencial e comercial na região, mas o valor aumentou para R$ 190 milhões após a aquisição de um quinto terreno, na rua Marquês do Herval, número 670. Um dos projetos mais adiantados é o Luciana, 250, na rua Luciana de Abreu.

Outros grandes canteiros movimentam Porto Alegre, como os das obras públicas. Caso da nova Ponte do Guaíba, que o Dnit estima liberar ao tráfego já em novembro. Também as obras de duplicação da BR-116, em direção a Pelotas, continuam avançando. Há, ainda, a ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho e a construção do novo terminal de cargas, obras da Fraport Brasil atualmente em execução. Também a Sulgás tem investido na ampliação da rede para atender a clientes residenciais e comerciais.