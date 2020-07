Empresas precisam se adaptar para vencer crise

A pandemia de Covid-19 está levando as empresas a um processo seletivo e o Sindicato do Comércio Atacadista no Estado do Rio Grande do Sul (Sindiatacadistas-RS) avalia que vão sobreviver as empresas que estiverem muito bem estruturadas, com capacidade de gerenciamento e planejamento no momento de crise.

De acordo com o presidente do Sindiatacadistas-RS, Zildo De Marchi, as empresas que superarem esta crise terão pela frente a possibilidade de ampliar negócios a partir de novas práticas, com o uso da tecnologia para acessar clientes. Por outro lado, a falta de adaptação levará muitas à falência ou a se afastarem do seu setor original, para retornar em novo segmento.

De Marchi diz que os empresários têm de ser cautelosos e trabalhar de modo a empreender esforços no ajuste dos negócios para uma nova realidade em que as relações comerciais estão se transformando em função de novos hábitos de consumo.

O dirigente observa que o Sindiatacadistas-RS reúne sete sindicatos que representam setores responsáveis por uma fatia de cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. E destaca que a instituição está orientando associados, tanto em questões econômicas quanto jurídicas. Ações do Sindiatacadistas-RS também são direcionadas à estrutura do negócio e com base no planejamento econômico e social para o enfrentamento das dificuldades.

Conforme explica De Marchi, o segmento econômico do atacado deve conviver dentro das necessidades que se impõe no momento. A função do sindicato também é orientar, coordenar e dar informações no que diz respeito à atividade dos seus associados.

De Marchi observa que, mesmo com as adversidades, os setores de abastecimento alimentícios, serviços e farmácias estão se esforçando para manter a normalidade das atividades. Já setores como os de vestuário, de calçados e o turismo apresentam maior grau de dificuldades para manterem suas operações funcionando. "Estamos dando a nossa contribuição da melhor forma possível para que a sociedade tenha atendimento", explica o dirigente.

Em relação a inovações, necessárias no atual momento, segundo o dirigente, para continuar interagindo com a sociedade, De Marchi aponta mudanças positivas, porém, também há experiências que não têm sido satisfatórias.

Diz que os empresários vêm se adaptando às novas circunstâncias na medida do possível, entretanto, a falta de caixa, em alguns casos, provoca até mesmo a desistência de manter a operação, por impossibilidade de recursos. De um modo geral, De Marchi acredita que os empresários estão conformados e enfrentando estes desafios com muito ânimo e bom desempenho, apesar das restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

O presidente do Sindiatacadistas-RS lembra que os restaurantes são um exemplo de como continuar as atividades na área dos alimentos, fazendo, em muitos casos, o atendimento domiciliar, via delivery. Mas para isto, conforme salienta Zildo De Marchi, é necessário estar estruturado corretamente, muito bem capitalizado e com boa credencial no mercado em que pretende oferecer o serviço.

"Quem tiver competência irá sobreviver no mercado", diz De Marchi