Concessionárias atravessam período de grande mudança

O perfil do consumidor do setor automotivo se modifica com maior intensidade por causa da pandemia da Covid-19. O maior acesso à informação e o uso da internet vêm contribuindo para que isto ocorra. Os empresários também estão ampliando as suas plataformas para obter um número cada vez maior de clientes, conforme informa Paulo Siqueira, presidente da Fenabrave/Sincodiv-RS, entidades representativas do varejo automotivo no Estado.

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores foi fundada 5 de maio de 1976 e o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos, em 4 de outubro de 1997 no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2004, as entidades acertaram a fusão das duas diretorias com o intuito de fortificar a marca por meio da união entre Federação e Sindicato Patronal e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do segmento no Estado.

"No passado, frente a uma crise ou outra, seja ela política, ou econômica, por vezes os investimentos estratégicos dos nossos negócios se alternavam entre veículos novos, usados ou assistência técnica, considerando aquele que eventualmente estabelecesse a maior rentabilidade, mas sempre buscando gerar um maior valor em produtos e serviços para os nossos clientes", lembra.

De acordo com Siqueira, nos últimos anos mudanças muito significativas ocorreram e ainda estão a pleno vapor, como um novo olhar sobre a mobilidade urbana. Agora, a pandemia de coronavírus exige mudança nas concessionárias para buscarem a sobrevivência.

Siqueira diz que a mudança no perfil do consumidor está relacionada, principalmente, à internet, que passou a oferecer todas as informações necessárias, como fichas técnicas, fotos em 360 graus e vídeos de testes drives, entre outras informações, como depoimentos e resultados de comparativos e pesquisas.

O cliente chega à concessionária munido de todos os detalhes do veículo restando apenas escolher entre um modelo ou outro, buscando fechar um negócio com condição diferenciada.

"É necessário mudar também o perfil do profissional de vendas. Não basta conhecer as características do carro, não que o conhecimento seja relevado a um segundo plano, mas é preciso ter mais empatia e assertividade para fechar a venda, conhecimento de neuromarketing e fundamentos de marketing digital passaram a fazer parte dos treinamentos de equipe", acrescenta o dirigente.

Segundo ele, este novo cliente também tem relação com as mudanças sociopolíticas do Brasil. A insegurança econômica forjou um consumidor muito mais atento à informação e às oportunidades.

Em 2020 o setor tem 749 concessionárias associadas à entidade, sendo 256 matrizes e 493 filiais que geram, direta e indiretamente, mais de 15 mil postos de trabalho. São empresas pertencentes aos segmentos de automóveis nacionais e importados, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, máquinas agrícola e implementos rodoviários, representando mais de 50 marcas diferentes.

"Hoje, entregamos o carro na casa do cliente", conta Paulo Siqueira