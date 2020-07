Pandemia molda novas relações comerciais

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) vê com extrema preocupação o atual momento da economia, agravado pela pandemia de Covid-19, principalmente, no Rio Grande do Sul. A instituição informa que, só no seu quadro associativo, que reúne 158 afiliadas e mais de 98 mil empresas, mais de 9 mil estabelecimentos comerciais e indústrias de diversos tipos já fecharam as suas portas em definitivo e mais de 100 mil gaúchos perderam o emprego.

Em meio a este cenário, a Federasul está constatando o surgimento de um empresário mais adaptado aos novos tempos e às novas relações de consumo da sociedade.

De acordo com a presidente da Federasul, Simone Leite, o quadro que se apresenta para os empresários é de incertezas. A dirigente diz que o setor empresarial assimilou e vem cumprindo rigorosamente os protocolos sanitários. Em função disto, a instituição, logo no início do aparecimento dos primeiros casos de doentes pelo coronavírus no Estado, passou a oferecer curso de prevenção contra a Covid-19, que já foi ministrado a mais de 30 mil colaboradores, justamente para poder atender de forma segura nos seus estabelecimentos de atuação.

Simone Leite reitera as ações do setor empresarial e vê com preocupação a paralisação da atividade econômica do modo como vem sendo feita no Rio Grande do Sul. Ela salienta que a medida causa um prejuízo real para a economia. "Temos bares e restaurantes que não podem atender os clientes. Nós sabemos que não há nenhuma comprovação científica de que é nos estabelecimentos comerciais, que se tem o contágio da Covid-19. Pelo contrário, a gente tem protocolo e seguimos de forma rigorosa nas nossas empresas", argumenta.

Simone Leite destaca que a Federasul vem realizando todas as semanas videoconferências com as lideranças políticas e os presidentes das Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIS) para discutir as medidas que estão sendo adotadas em cada uma das regiões do Rio Grande do Sul. Ela também destaca a realização de encontros virtuais com os prefeitos gaúchos para mostrar, especialmente, o prejuízo de manter a atividade produtiva parada.

Para passar pelo atual período, Simone Leite, diz que os empresários devem fazer o seu tema de casa: reduzir custos, renegociar contratos de aluguel, renegociar com os prestadores de serviço e também chamar os seus colaboradores e mostrar a eles a realidade e as dificuldades impostas pela pandemia.

Para Simone Leite, "da crise sairá um empresário forjado a tempos difíceis"