Empresário está mais atento e adaptado ao mercado

Em meio às dificuldades econômicas, toda a cadeia produtiva sofre com os efeitos da pandemia de Covid-19. No momento, o setor do comércio e serviços é o mais afetado, e a crise impõe uma capacidade a mais em administrar os negócios com muita consciência e uso dos recursos disponíveis. O empresário que passar por tudo isto estará diferente e muito mais atento ao mercado, conforme explica Luiz Carlos Bohn, presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS).

Fatores como capacidade de gerenciamento dos negócios, o uso de modernas tecnologias, as novas modalidades de comercialização e múltiplos canais de acesso estão na pauta do dia. Oferta on-line de produtos e a luta pela preservação dos clientes, mesmo que de modo virtual, moldam uma nova mentalidade dos empreendedores, destaca Bohn, lembrando que a entidade vem trabalhando muito em defesa dos 103 sindicatos filiados e associados.

Ele diz que o momento para os negócios é de extremo cuidado: muitos empresários estão fechando as portas dos seus estabelecimentos em definitivo, outros, segundo ele, deverão retornar, porém talvez em outro ramo de atividades. Em decorrência deste cenário, a Fecomércio-RS trabalha para assegurar ao setor terciário as melhores condições para gerar resultados sustentáveis.

De acordo com o dirigente, os empresários procuram a Fecomércio em busca de respostas, como as de cunho técnico de como reduzir os prejuízos nesse cenário; como garantir capital de giro; e como lidar com os aspectos jurídicos, entre eles, questões trabalhistas. Bohn também lembra as dificuldades e a busca de orientação e análise dos inúmeros decretos que tratam do funcionamento das empresas. E, desde o início da pandemia, o setor está atento aos cuidados sobre a devida aplicação das regras sanitárias nos locais de trabalho e entre os funcionários.

Bohn ressalta que Fecomércio-RS está sempre interagindo com os empresários. Explica que a instituição reúne mais de 10 segmentos do setor terciário. "A entidade atua nas mais diversas cadeias produtivas da economia, que compõem 52,5% do Produto Interno Bruto estadual (PIB) e responde por mais de 50% dos empregos formais do Estado", destaca.

Segundo o dirigente, a Fecomércio-RS integra o grupo de risco do governo do Estado, responsável pela estratégia de ações, como por exemplo, o fechamento ou não dos negócios, conforme a classificação por regiões com o uso de bandeiras, determinado maior ou menor grau de restrições para as atividades econômicas.

"Entendemos que as bandeiras devem existir: amarela, laranja, vermelha e preta para indicar o grau de risco naquelas comunidades, mas na nossa avaliação e na solicitação que fizemos ao governo, não se deve fechar integralmente em nenhuma bandeira. Nós não vemos qualquer conexão de contágio pela Covid-19 pela abertura do comércio, levando-se em conta que está se usando todos os equipamentos de segurança."

"Economia e saúde são importantes, sem um não existe outro", afirma Bohn