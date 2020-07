Dificuldades levam empresários a uma nova realidade

A sobrevivência das atividades empresariais, durante o período da crise causado pela pandemia de Codiv-19, passa pelo fluxo de caixa das empresas do varejo. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva, os empresários que mantiverem os seus estabelecimentos abertos após este momento de dificuldades terão pela frente um ambiente de muitas possibilidades e ganhos. Porém, segundo o dirigente, nos dias atuais o grande desafio da CDL POA é ajudar e orientar o varejo para evitar um número maior de falências, em um setor já prejudicado pelas restrições.

Piva explica que as dificuldades estão levando os empresários a uma nova realidade, para uma nova maneira de administrar os seus negócios. E cada um deles encontra uma forma própria de agir. Diz que o abre e fecha das lojas, acatando as determinações das autoridades na tentativa de reduzir a curva de contágio pelo novo coronavírus, leva o setor a uma grande insegurança. E quando novamente são autorizados a abrirem as suas portas, nem todos voltam.

O dirigente informa que a CDL POA criou um comitê de crise, composto por membros da diretoria, executivos da entidade e representantes de instituições do setor, para elaborar pontos importantes com o propósito de garantir a manutenções das atividades comerciais de seus associados.

Piva salienta que um dos pontos importantes é mostrar para os empresários como administrar o caixa, como por exemplo, o que deve ser priorizado na hora de fazer o pagamento das dívidas em atraso. Com a orientação da assessoria jurídica, os associados também tomam conhecimento de assuntos ligados à área trabalhista, como suspensão de contrato e redução de carga horária, entre outros.

Como forma de ajudar o varejista superar a crise, a CDL POA realiza, desde o início de abril, a campanha #VamosEmFrente, com o compartilhamento de boas práticas para as empresas, contando com a participação de diversos lojistas e suas novas ideias.

"Queremos estimular a retomada (dos negócios) e também da compra no comércio local. A CDL POA fez um trabalho muito forte olhando para o associado, buscando cases de empresas que estavam conseguindo novas maneiras de atingir o mercado, estavam conseguindo um sucesso apesar da pandemia (Covid-19)", enfatiza o dirigente da entidade localizada na capital gaúcha. A CDL POA faz uma aposta pela inovação do setor varejista com o objetivo de garantir a sobrevivência no futuro ao lançar um programa de inovação.

"Queremos criar um ecossistema de inovação no varejo", informa Piva

JC - Como a CDL POA enfrenta a atual crise?

Irio Piva - A primeira coisa que fizemos foi criar uma espécie de comitê de crise. Juntamos o pessoal da própria instituição. Os 20 presidentes e executivos da entidade, também chamando pessoas de outras instituições, como Porto Alegre Convention Bureau e Sindilojas. A primeira orientação que fizemos foi, em um primeiro momento, ver o que empresa tem que ter e o que fazer para sobreviver. É ter caixa. Então, o caixa é o mais importante em um momento de uma crise assim, mais do que o próprio lucro ou prejuízo. O caixa é o que vai garantir que a empresa continue funcionando; para que ela possa pagar os salários, e tudo. Mas para ter caixa, tem dois jeitos, e um deles é buscar recursos.

JC - Como se deu esse cuidado com o caixa?

Piva - Quem tinha condições, foi pedir recursos de instituições financeiras. Tem gente que já tinha reservas, e aí nós falamos em preservação de caixa. Então, seleciona o que vai pagar - fornecedores podem ficar para depois, assim como os tributos. Privilegia os funcionários e aquelas despesas que precisam efetivamente serem honradas no primeiro momento. E cuidando para ficar com uma reserva, prevendo um tempo parado. Quem não tinha recurso em caixa, se sugeriu então que buscasse as instituições bancárias. A gente também tentou buscar apoio neste sentido, promovendo encontros com instituições bancárias para que esses associados pudessem buscar crédito.

JC - E como foram as conversas com o poder público?

Piva - A CDL POA procurou se relacionar tanto com o governo do Estado, a prefeitura de Porto Alegre, a Câmara de Vereadores, participando de reuniões com reivindicações e também procurando levar o entendimento do que estava acontecendo e, sobretudo, buscar também subsídios junto aos órgãos públicos do que é necessário, que cada um de nós fizéssemos no sentido de minimizar, de mitigar tanto os prejuízos, mas também de ajudar no combate ao vírus. Por exemplo, desde os cuidados com os protocolos, os distanciamentos, o uso de álcool em gel, o controle de fluxo dentro das lojas e todo esse trabalho de orientação.

JC - A CDL POA tem dado orientação para os associados se qualificarem no atual momento?

Piva - Procuramos também fazer alguns eventos, do tipo lives para orientação de novas formas de venda - pelo Whatshapp, vender através de e-commerce, através de Marketplace, pelo Facebook, Instagram - utilizando as mídias sociais. Um trabalho de orientação e de preparação para, às vezes, pequenas empresas que não estavam acostumadas com esse trabalho.

JC - Como o senhor avalia o atual momento para os varejistas?

Piva - Viveremos um momento de grandes mudanças, mas também de grandes oportunidades e grandes desafios. Muita gente se apavora e acaba saindo do mercado, ou porque não conseguiu mesmo sobreviver, ou que está mudando de ramo. Aparecem oportunidades em todos os segmentos e em todas as áreas. É o momento de aproveitar oportunidades.

JC - Como funciona o programa de inovação da CDL POA?

Piva - A gente está vivendo um momento importante, com um grande programa de inovação da CDL POA. Já é um trabalho que vínhamos desenvolvendo e é uma de nossas bandeiras: aliar a inovação para trazer soluções para o varejo. Este grande programa visa atrair startups do Brasil inteiro que tenham soluções específicas para o varejo. Queremos criar um ecossistema dentro da própria CDL POA para estimular a inovação voltada ao varejo.