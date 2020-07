Para a AGV, é importante manter contato com o cliente

Há iniciativas que, mesmo aparentemente simples, ajudam no fluxo de caixa e, o mais importante, também mantêm o contato com os clientes em um momento de portas fechadas para o varejo gaúcho devido ao coronavírus. De acordo com Sérgio Axelrud Galbinski, presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento Varejo (AGV), a instituição, que reúne 135 entidades entre Sindilojas, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDLs) e Associações Comerciais (ACIs), com um universo de 27 mil empresas associadas, mantém diversas ações em defesa do setor. O contato e a troca de informações entre os associados são importantes, principalmente neste momento de crise.

Galbinski destaca o fundamental papel da AGV em manter um canal permanente entre os associados para prestar orientações e ouvir o que os empresários têm para dizer. O dirigente também relata iniciativas das empresas com o objetivo de manter seu fluxo de caixa. Pelo WhatsApp da AGV chegou uma boa ideia: uma empresa montou uma pequena mala com peças de vestuário e a levou para os seus clientes que, sem sair de suas casas, compraram as mercadorias. "É algo simples, porém o objetivo maior era fortalecer os laços com os clientes", avisa Galbinski.

Pelo contexto que se apresenta, porém, o dirigente manifesta grande preocupação com o agravamento da crise econômica, reflexo da pandemia de Covid-19. Galbinski diz que está apreensivo com as paralisações das atividades comerciais no Rio Grande do Sul, em decorrência das normas restritivas impostas pelo governo do Estado e pelas prefeituras com objetivo de restringir o fluxo de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos, como forma de tentar reduzir a taxa de contaminação pelo coronavírus.

Segundo ele, não só as restrições afetam diretamente a sobrevivência das empresas, como também fizeram surgir uma percepção entre os empreendedores de que, de certo modo, a população julgue o setor varejista como culpado pela pandemia. "Claro que as pessoas sabem que o comércio não é o causador desta situação (de abre e fecha dos estabelecimentos), mas ela é gerada a partir do fato de que as pessoas se movimentam e podem carregar o vírus. Porém, a gente fica com este sentimento negativo", diz. O dirigente reforça o fato de que os empresários cumprem integralmente as normas sanitárias e se sentem penalizados pelos governantes.

Galbinski explica que a AGV integra o grupo do comitê de crise da Covid-RS do governo do Estado, para dar opiniões e para defender os interesses dos empresários. Lembra que, em uma ação recente da AGV, conseguiu reverter restrição impostas para o funcionamento de tele-entrega e do drive-thru a partir das mudanças de bandeiras e que separa o Estado por regiões. O dirigente lembra que a AGV também realiza a campanha "Economia local depende da sua ação pessoal". Trata-se de uma ação voltada às pessoas com o objetivo de reforçar os cuidados com à Covid-19 para que a economia local continue, pelo menos, aberta.

"Parece que a culpa pela transmissão é nossa, com esse abre e fecha"