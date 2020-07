Novos hábitos de consumo chegam aos supermercados

O setor supermercadista registrou redução de 30% no número de clientes na pandemia (em relação ao mesmo período do ano passado), porém, o consumidor comprou mais produtos. Este é um dos reflexos da nova realidade, com a migração do cliente que fazia alimentação fora de casa, nos restaurantes, e passou a comprar os itens para fazer as refeições em casa.

Outros fatores que movimentaram os supermercados neste período são o auxílio emergencial pago pelo governo federal, que permitiu a uma parcela da população desempregada comprar alimentos, e as doações, com a onda de solidariedade que se formou em meio à crise.

De acordo com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, o setor vê outras mudanças de hábitos no consumidor, que está muito atento e, por causa do receio do coronavírus, prefere optar por produtos sem manuseio. Opta por itens prontos, com mais durabilidade e econômicos. Outra novidade de comportamento é a pressa para fazer as compras nos supermercados, o que faz, entre outras coisas, que não se dê atenção ao lançamentos de produtos.

Longo salienta que o setor supermercadista está muito atento a todas as legislações sanitárias e também para o cumprimento de decretos e normas dos governos, a fim de evitar a disseminação do coronavírus. Diz que muitas ações estão em prática no momento, citando a qualificação de gestores de supermercado on-line e a realização semanal da Expolive, que promove encontros virtuais, entre eles com fornecedores que fazem a apresentação de produto e promoções. O dirigente também destaca a realização de cursos on-line, que evitam, por exemplo, o deslocamento de grandes distâncias.

Com relação às vendas on-line de supermercados, diz que a participação ainda é pequena, porém vem se ampliando, principalmente, agora, a partir de um público de consumidores formados por pessoas do chamado grupo de risco e de idosos, que não saem de casa. Cita que, em grande parte, a comercialização on-line também é de produtos essenciais.

Quanto a novos investimentos, Longo diz que o setor supermercadista mantém certo receio em relação ao futuro, porém, lembra que algumas lojas estão abrindo e há projetos esperando o momento para sair do papel. Ele acredita que o setor supermercadista pensa na adoção de autosserviço, dando ao cliente o máximo de comodidade e informações claras.

O presidente da Agas se solidariza com empresários de outros setores, que sofrem com restrições - os supermercados são considerados atividade essencial e permaneceram abertos, "respeitando decretos do governo e solidário aos demais colegas de outros setores (da economia e do comércio)".

"Consumidor deixou de passear nas lojas", observa presidente da Agas