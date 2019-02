Futuro melhor

PATRICIA KNEBEL

Foi-se o tempo dos discursos prontos e das velhas ideias para resolver novos problemas. Um mundo contundentemente novo está aí. É o momento de debater, concordar, discordar e evoluir. Abrir a mente e aceitar a pluralidade são caminhos indissociáveis da evolução pela qual precisamos passar.

E nada melhor do que trocar e compartilhar visões e experiências. O Jornal do Comércio está fazendo a sua parte. O evento que realizou sobre o Pacto Alegre é uma contribuição para mantermos os bons exemplos em evidência. Tive a honra de mediar o encontro, e, para um assunto tão importante, nada mais adequado do que um formato diferente. Painelistas e plateia interagindo em uma troca rica, dinâmica e construtiva. O encontro marcou a apresentação ao mercado da segunda edição do caderno Cenário Digital, que teve a curadoria da coluna e blog Mercado Digital, e traz insights importantes sobre inovação, empreendedorismo de alto impacto e geração e apoio a ideias transformadoras.

O Pacto Alegre não é o primeiro movimento que aposta na inovação para transformar Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Outros, no passado, começaram e não avançaram como se esperava. Mas até isso não precisa ser encarado como um sinônimo de fracasso. O mesmo "espírito de startup" que hoje defendemos tanto nos negócios, de errar, corrigir e então recomeçar rumo ao sucesso, deve fazer parte dessa jornada em busca de uma cidade melhor. Sem vaidades, sem preocupação com protagonismo, sem medo de arregaçar as mangas e agir. Se isso vai parar de pé daqui alguns anos, ainda não sabemos. A semente foi plantada. Está nas nossas mãos.

Colunista de Tecnologia do Jornal do Comércio