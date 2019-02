Um olhar especial sobre o Quarto Distrito de Porto Alegre

João Dienstmann

A implementação do Instituto Caldeira no Quarto Distrito de Porto Alegre - área que compreende os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos, na Zona Norte da cidade - é um passo para a revitalização da área, pretendida há pelo menos 30 anos por governantes e pela sociedade.

É assim que enxerga o coordenador de Inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Roberto Moschetta. Apesar de o projeto ser inteiramente financiado por instituições privadas, o representante da prefeitura entende que é o momento para a o poder público aproveitar e realizar as modificações pretendidas na região a partir dessa iniciativa.

Para Moschetta, a chegada do Pacto Alegre irá "fatalmente" contribuir para tornar a região mais atrativa. Tomada por prédios onde outrora fábricas se instalavam e compunham um distrito industrial, há anos a área sofre com a degradação e o abandono. "A chegada dessa iniciativa traz energia para mudarmos o Quarto Distrito. Já existem subprojetos por lá, e qualquer ação voltada à inovação trará benefícios", salienta o coordenador.

Como um dos agentes do Pacto, a prefeitura trabalha para viabilizar até o dia 26 de março, data de aniversário de 247 anos de Porto Alegre, a assinatura dos termos de compromissos com as empresas que começarão os trabalhos. Para isso, desde novembro trabalha junto com as universidades, entidades da sociedade civil e com o consultor, o espanhol Josep Piqué, em reuniões e workshops para levantar informações sobre projetos e apresentar à mesa diretora as necessidades da cidade.

Moschetta entende que a mobilização da sociedade para com o Pacto Alegre será o propulsor do desenvolvimento na cidade, e pede aos participantes um "olhar para o século XXI" em prol de novas iniciativas. "Historicamente, não conseguimos convergir esforços. Temos potencial para inovar, mas talvez nos falte orientação", explica. Por isso, vê a presença do espanhol como fundamental nesse processo, com a experiência apontar os principais gargalos para desencadear os projetos.