Da fábrica de roupas para a de talentos

João Dienstmann

A imponente estrutura na qual funcionou, no início do século XX, uma das principais fábricas de tecidos do Estado, está prestes a ser reinventada, com um toque de tecnologia e inovação. A área da A.J Renner, indústria voltada à produção de tecidos e roupas - e que hoje é representada pelas lojas Renner, uma das líderes de varejo no Brasil -, receberá o Instituto Caldeira, um projeto idealizado a muitas mãos e que será a primeira grande iniciativa do Pacto Alegre na Capital.

Localizado no bairro Navegantes, Zona Norte de Porto Alegre, o espaço toma conta de um quarteirão inteiro, composto pelas ruas Frederico Mentz, Lauro Müller e Beirute, e travessa São José. Hoje, algumas empresas e uma universidade operam em parte dessa estrutura, e o local onde será instalado o instituto era, anteriormente, utilizado por um call-center de uma operadora de TV a cabo e telefonia. Serão destinados 12 mil metros quadrados para a operação de 30 empresas fundadoras na primeira etapa do projeto e oferecidas 500 posições para as startups se instalarem, ao preço de R$ 100,00 mensais.

Um dos idealizadores do projeto, Frederico Mentz Renner, revela que a ideia de criar o instituto surgiu a partir de uma dificuldade em outro projeto semelhante, tocado por alguns dos atuais parceiros, como Marciano Testa, CEO do Agibank. "O Marciano queria implementar um projeto na região da Usina do Gasômetro, mas alguns empecilhos travaram o avanço. Como eu já tinha a ideia de fazer algo parecido nessa área, nos aproximamos, e sugeri a ideia", explica Renner. Ao lado de Testa, ele terá a parceria de alguns nomes conhecidos do empresariado gaúcho, como José Galló e Aod Cunha.

A ideia é ter o espaço em pleno funcionamento até agosto. Serão investidos cerca de R$ 6 milhões, valor captado entre as empresas fundadoras para reformas e criação de espaços que interliguem as empresas e gerem as experiências propostas. Renner ressalta que as startups serão selecionadas a partir de um cadastro prévio, e imagina o local como uma referência no quesito inovação, por possibilitar a evolução dessas empresas sem a necessidade de sair desse quarteirão. Isso porque a área disponibilizada é inicial, e outras serão oferecidas à medida que houver crescimento. "Temos outros prédios dentro desse complexo desativados. Eles servirão para expandir o instituto, seja com novas empresas ou com a expansão delas", explica.