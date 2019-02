COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

tecnologia Notícia da edição impressa de 21/02/2019. Alterada em 20/02 às 23h00min Por que a inovação é importante?

Convidados do evento 'Conexões de Negócios', promovido pelo Jornal do Comércio em fevereiro, foram indagados a refletir sobre o tema e responderam como iniciativas com viés inovador podem auxiliar para corrigir problemas nos âmbitos municipal e estadual, com o intuito de contribuir para melhor qualidade de vida das pessoas.

Leticia Batistela



"Sem a inovação, não há sobrevivência e muito menos desenvolvimento. E não precisamos apenas de inovação tecnológica. É urgente inovarmos na forma com que nos posicionamos, atuamos em nossos núcleos, assumindo um protagonismo transformador de resultados." Vice-presidente de Articulação Política da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro).

César Leite



“Inovação é fundamental para o desenvolvimento, porque permite agregar novos métodos, tecnologias, contextos e com isto viabilizarmos processos, produtos e serviços mais rápidos, eficientes e com maior produtividade. A inovação também é a capacidade humana de avançar, de se permitir o novo, de fazer diferente porque entende que pode ser melhor e termos um mundo mais junto e equânime”. CEO e fundador da Processor

Aline Prestes



“A inovação é uma mola propulsora ao desenvolvimento de qualquer ambiente. Fazendo o recorte municipal entendo que uma cidade inovadora, criativa, empreendedora é aquela que gira em prol do desenvolvimento com qualidade de vida para todos cidadãos. A aplicação de métodos e ferramentas disruptivas e ágeis podem destravar processos rotineiros e alavancar projetos transformados, gerando atração a novos investimentos e negócios na cidade. O famoso círculo virtuoso”. Administradora na Secretaria Municipal da Fazenda e colaborara no Pacto Alegre

Bianca da Costa



“Eu tenho uma startup, então, pra mim a inovação é extremamente importante, eu estou no meio do ecossistema empreendedor faz um tempinho e tento sempre promover que é mais importante compartilhar e colaborar do que competir, como foi dito no evento. Nesse ecossistema de inovação e startups, tudo o que engloba a inovação é muito importante para a cidade. A gente quer crescer para outras cidades e estados e para o Rio Grande do Sul, que precisa se desenvolver bastante, a inovação é muito, muito importante”. CEO da Gurvan, plataforma de supermercado on-line

André Bücker



“Inovar é uma quebra de paradigmas, de construção de novos pensamentos e só através disso é que vamos conseguir ter novos resultados efetivos e que possamos nos envolver com ele. Novas ações para velhos problemas, isso resume um pouco o que é a inovação, procurar novos resultados a partir da mudanças de ações para resolver coisas que nos incomodam há bastante tempo”. Secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado

Juliana Tescaro



“Inovação é reflexo direto em processos e produtos. Eu posso melhorar toda a rotina das famílias em vários pontos fundamentais para elas a partir dela. E ao olhar para Porto Alegre e o RS, vejo que questões culturais impedem alguns avanços. A inovação pode afetar diretamente a educação, na forma de discutir o que fazer de melhor para as próximas gerações e tem muito dedo do Estado para ajudar nessas questões. Ou fazemos com a competência que temos, ou seremos empurrados, é avassalador o avanço. Precisamos operacionalizar nossas ideias”. Investidora e empreendedora