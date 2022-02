Frigorífico Zimmer investe na ampliação produtiva

Localizado em Parobé, o Frigorífico Zimmer completa 50 anos com repaginação da marca e adoção de estratégias para se diferenciar no mercado de carne bovina embalada premium.

No início do segundo trimestre, o frigorífico inaugura uma nova unidade de desossa para um novo produto que utiliza a tecnologia ATM (atmosfera modificada). A unidade irá ampliar a planta fabril atual de 9,8 mil m² em mais 180 m² e gerar em torno de 50 novos postos de trabalho diretos, que se somam aos 420 profissionais do Zimmer.

Serão disponibilizados ao mercado inicialmente 18 itens com a tecnologia ATM, entre cortes menores, porcionados e fracionados, que deverão abastecer grandes redes do varejo de alimentação e açougues selecionados.

A expectativa é que a unidade de ATM gere um faturamento mensal de aproximadamente R$ 7 milhões, o que irá impactar em um crescimento de 10% a 15% no faturamento do frigorífico. Com a ampliação fabril, a produção do Zimmer deve chegar a 10 toneladas/dia.

“Também temos entre as estratégias de crescimento aumentar entre 15% a 20% o número de clientes e de pontos de vendas, além de qualificar esses canais. Para isso, estamos readequando e preparando uma nova equipe de representantes para atuar em diversas regiões”, afirma o diretor executivo, André Zimmer.

O Frigorífico Zimmer fornece ao mercado um mix de proteína animal bovina, com cortes desossados e embalados, destinados a atender açougues e grandes redes do varejo de alimentação. A marca está presente no Rio Grande do Sul, outros estados e também no exterior.