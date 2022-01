Ufrgs inaugura novo prédio na avenida Ipiranga em fevereiro

Osni Machado

O novo prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) será inaugurado no dia 4 de fevereiro. A assinatura do Termo de Recebimento Provisório ocorreu na terça-feira, 18 de janeiro. Nesta quarta-feira, a equipe de limpeza da universidade estava trabalhando no local. O prédio também passa pela inspeção da Superintendência de Infraestrutura da Ufrgs.

A mudança da sede de alguns setores do atual do Instituto para as novas instalações começa na próxima segunda-feira. As informações são da diretora do ICBS, Ilma Simoni Brum da Silva. As novas instalações ficam na avenida Ipiranga esquina com a Ramiro Barcelos, junto à Faculdade de Psicologia, ao Departamento de Bioquímica e perto da Faculdade de Farmácia.

A obra no Campus Saúde da Ufrgs custou R$ 55 milhões, com recursos do programa do governo federal de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (Reuni) e do Tesouro Nacional. A empresa Home Engenharia, responsável pelo trabalho, oficiou o término da empreitada à Ufrgs no dia 6 de janeiro de 2022. O contrato foi firmado em 2015 e as obras iniciaram em 2016.

O novo prédio é uma demanda de mais de 30 anos na universidade, mas a iniciativa esbarrou, ao longo dessas décadas, em problemas como falta de recursos e conflitos no projeto, por exemplo, com uma subestação de energia elétrica. A diretora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde comemora a assinatura do termo, especialmente pela longa trajetória até concretizar a obra.

“As novas instalações vão abrigar tanto a parte do ensino quanto pesquisa e extensão. Haverá salas de aula, laboratórios para aulas práticas e laboratórios de pesquisa”, explica Ilma da Silva. Hoje o ICBS tem 2.500 alunos na graduação e 800 cursando a pós-graduação.

A diretora do ICBS observa que, inicialmente, três departamentos irão para a nova sede, sendo que um deles (o de Bioquímica) já está instalado em um prédio ao lado do novo. Vão para lá os departamentos de Fisiologia, Farmacologia e o que reúne as áreas de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia.

Permanecem nas antigas instalações (no prédio histórico que abrigava a antiga Faculdade de Medicina da Ufrgs), no Campus Centro, na rua Sarmento Leite, 500, o Departamento de Ciências Morfológicas. O ICBS é formado por cinco departamentos, sendo que o de Ciências Morfológicas irá depender da arrecadação de recursos para finalizar as suas instalações na futura sede.

A mudança deve ser executada em partes, atendendo, por exemplo, licitações para o transporte do material de pesquisa, o que deve ser feito em veículos especiais; ou para viabilizar a compra de cortinas feitas de materiais especiais, que evitam a contaminação por micro-organismos.

O prédio de seis andares tem 19 mil metros quadrados de área, sendo três pavimentos destinados à garagem. "No primeiro andar (acima da garagem) haverá uma grande biblioteca, contendo o acervo histórico, especialmente, da área de Fisiologia, que foi uma das primeiras a serem implantadas no Brasil e hoje tem um valor muito importante para história da pesquisa. A biblioteca também contará com obras inerentes aos demais departamentos do ICBS", detalha a diretora. E haverá, ainda neste andar, um anfiteatro com capacidade para 250 pessoas.

Em outro pavimento, serão “10 salas de aula para a prática teórica, destinada a turmas com 30 a 40 alunos do ensino da graduação. Já no curso de Medicina as salas serão maiores, sendo destinadas a turmas de 80 a 90 alunos, que compõem a área básica da graduação”, detalha. Na parte dos fundos do prédio, explica Ilma, serão instalados os laboratórios de pesquisa e todos terão acesso controlado. O último andar será destinado às salas de aula. Vai atender seis programas da pós-graduação do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Também haverá laboratórios para as aulas práticas da graduação.