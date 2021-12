Todeschini investirá R$ 272 milhões em ampliação da fábrica e novo centro de distribuição

Fernanda Crancio

Com previsão de construir um novo centro de distribuição para móveis seriados e ampliar seu pavilhão industrial, a Todeschini, com sede em Bento Gonçalves, deve receber ao longo do mês de janeiro a aprovação de incentivo junto ao Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS). Solicitado em 1º de dezembro à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o aporte, de R$ 272 milhões, permitirá gerar cerca de 300 novos empregos na planta da empresa, líder em móveis planejados.

Segundo o pedido que deu entrada na Secretaria, o montante será utilizado para a construção de um centro de distribuição de 25 mil metros quadrados e da ampliação do pavilhão em 40 mil metros quadrados, além da aquisição de equipamentos para produção customizada de móveis. Com o investimento, a empresa pretende ampliar sua produtividade e ofertar móveis diferenciados ao mercado.

Em atividade há mais de 80 anos, a Todeschini tem em Bento Gonçalves um parque fabril de 54 mil m², que produz diariamente 600 toneladas de produtos, e atende ao mercado nacional e de outros seis países.

A previsão da empresa é de começar e concluir as obras ao longo de 2022.