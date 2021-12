Rio Grande Fertilizantes

Investimento: R$ 58 milhões

Origem: Brasil

Cidade: Rio Grande

Estágio: Concluído

Previsão: 2021

O que é: Investimento de R$ 58 milhões no Porto Indústria, em Rio Grande, concluído para a primeira etapa de construção de uma planta de mistura de fertilizantes. A unidade terá capacidade de industrialização de 3 mil toneladas /dia, com 25 mil metros quadrados, além de estrutura administrativa e a segunda etapa, de implementação, até o segundo semestre de 2022. Conta com a geração de 150 postos de trabalho. Atualmente, a empresa, que é uma das maiores misturadoras do Brasil, tem na unidade de Rio Grande capacidade para atingir até 10 mil toneladas diárias de fertilizantes por dia e de armazenagem de 260 mil toneladas.