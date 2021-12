Investimento: R$ 455 milhões

Origem: Brasil

Cidade: Triunfo

Estágio: Anunciado

Previsão: 2022

O que é: A petroquímica anunciou, neste ano, a ampliação da planta de produção de eteno verde localizada no Polo Petroquímico de Triunfo, com investimento de R$ 450 milhões. O insumo é produzido a partir do etanol de cana-de-açúcar e é utilizado para gerar resinas mais sustentáveis. O investimento vai aumentar em 60 mil toneladas por ano a produção de eteno verde, atualmente em 200 mil toneladas anuais. O início da operação está previsto para o final de 2022. Outros R$ 5 milhões foram anunciados em investimento para duplicar a planta de produção de Éter Etil Terbulítico (ETBE), que é um produto bioativo para gasolina com reduzida emissão de gás carbônico. Não há prazo para conclusão desta duplicação.