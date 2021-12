Investimento: R$ 10 milhões

Origem: Brasil

Cidade: Dois Irmãos

Estágio: Anunciado

Previsão: 2022

O que é: A prefeitura de Dois Irmãos, em conjunto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), anunciou investimentos previstos de R$ 10 milhões para quatro novos acessos do município à rodovia BR-116. As obras, que iniciaram ainda em 2021, serão realizadas em pontos estratégicos. O acesso 1 ficará no bairro Travessão, próximo ao Km 229 da rodovia; o acesso 2, na Colônia Japonesa; o acesso 3 dará afluência ao distrito industrial de Dois Irmãos. E o acesso 4 vai permitir anexação aos bairros Portal da Serra/Bela Vista, próximo ao km 222 da rodovia.