Investimento: R$ 783,8 milhões

Origem: Brasil

Cidades: Diversas

Estágio: Anunciado / Em Execução

Previsão: 2029

O que é: A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) fecha 2021 desembolsando R$ 300 milhões resultantes de financiamento junto ao International Financial Corporation (IFC) para cumprimento do plano de ação socioambiental na Região Metropolitana de Porto Alegre, com prazo de oito anos, em um financiamento que poderá chegar a R$ 450 milhões. A companhia é a primeira empresa da América Latina a aderir à iniciativa Utilities for Climate. O empréstimo é voltado para ações de redução de perdas de água e eficiência energética, o que absorverá 80% dos recursos. O ano havia iniciado com aporte de R$ 450 milhões para obras de infraestrutura na região de Santa Cruz do Sul. Já na Região Metropolitana, a Corsan desembolsou R$ 28,2 milhões em investimentos nas estações de tratamento de esgoto de Gravataí, Canoas e Cachoeirinha, além de obras em redes coletoras destas cidades e de Guaíba, no financiamento do primeiro ano da PPP com a Ambiental Metrosul para a universalização do saneamento na região. A companhia, que deve ser privatizada em 2022, também aplicou R$ 5,6 milhões na execução das obras de ampliação da rede de abastecimento de água entre Gramado e Canela. O projeto, ao todo, envolve R$ 240 milhões em investimentos até 2024.