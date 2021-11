Oi aposta na expansão da fibra ótica e investe R$ 194 milhões no RS neste ano

Osni Machado

A empresa Oi, tradicional operadora de telecomunicações do Brasil, está se reposicionando no mercado, focando na oferta de internet banda larga. Também presta serviços como fornecedora de TV por assinatura e telefonia fixa.

A Oi Móvel, prestadora de serviços de telefonia móvel, vendeu seus ativos para TIM, Claro e Vivo, negócio que foi chancelado pelo Conselho Administrativo de Defesa do Econômica (Cade) nesta semana. Com isso, houve uma reestruturação, e a empesa Oi passou a apostar em conectividade e serviços digitais. Assim, a principal iniciativa é a expansão da rede de fibra ótica, a fim de prestar melhores serviços de internet banda larga.

De acordo com o diretor de Vendas Varejo da Oi na Região Sul, Giovani Cristiano da Silva, a operadora está conseguindo bons resultados na transmissão de dados em alta velocidade. "Hoje a Oi já é a maior em rede de fibra ótica do País, são 400 mil quilômetros", afirma. O executivo observa que a tecnologia garante mais estabilidade e velocidade no trânsito de dados.

Diretor de Vendas na Região Sul, Giovani Cristiano da Silva informa que serviço Oi Fibra já chegou a 21 cidades do Estado. LUIZA PRADO/JC

Segundo dados divulgados pela assessoria de imprensa da companhia, a Oi investiu R$ 194 milhões, de janeiro a junho deste ano, no Rio Grande do Sul. Só em Porto Alegre, a operadora triplicou o número de casas aptas a receber o serviço Oi Fibra nos últimos 12 meses, até outubro/2021. Quase todos os bairros da Capital já podem contratar o serviço de internet banda larga, comrede de fibra ótica. Em 2020, o aporte totalizou R$ 467 milhões no Rio Grande do Sul ao longo do ano.

Silva também destaca o trabalho realizado na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ao todo, 21 cidades do Rio Grande do Sul já contam com rede de fibra ótica da Oi implantada: Alegrete, Alvorada, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Caxias do Sul, Carazinho, Garibaldi, Gravataí, Marau, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul e Viamão. A carteira soma 315 mil clientes, sendo 55 mil unidades em Porto Alegre.

A gerente de Trade Sul da Oi, Jaciara Luz, também comenta que neste reposicionamento da empresa, o trabalho para divulgar uma imagem da companhia é feito através do depoimento dos próprios clientes. "No Oi Fibra, apostamos no slogan 'pergunta pra quem tem', para mostrar a satisfação das pessoas com o serviço", comenta ela.

Os executivos da Oi falaram sobre a reestruturação da empresa em visita ao Jornal do Comércio, onde foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.