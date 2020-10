Feevale projeta começo da construção do Hospital Veterinári

Após sete meses de pandemia, a Feevale divulgou que pretende dar início nos próximos dias, em Campo Bom, à construção do Hospital Veterinário Feevale, que apoiará a formação de futuros veterinários. Segundo a universidade, a crise sanitária levou á interrupção do cronograma do projeto. As obras iriam começar em março

O prédio será erguido em um lote de 7.544,44 m², doado pela prefeitura municipal e localizado na Alameda da Inovação, no Câmpus III da Universidade Feevale. O investimento da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da instituição, será de R$ 22 milhões.

O hospital será destinado às aulas práticas de Medicina Veterinária, curso que foi implantado na Feevale no segundo semestre de 2018. A operação dessa unidade hospitalar beneficiará a comunidade local, por meio de exames laboratoriais e atendimentos a animais de pequeno, médio e grande porte.

A obra será composta por duas edificações, com área total construída de 4.117,35 m² e conclusão prevista para março de 2021. Haverá espaços para atividades práticas do curso de Medicina Veterinária e atendimentos hospitalares, como consultórios, ala de internação, diagnóstico por imagem, recepção, triagem, bloco cirúrgico, ala de oncologia e fisioterapia, entre outros.

O Bloco 1, com 2.605,28 m², terá dois pavimentos, destinados ao atendimento de animais de pequeno porte. Ainda contará com salas de aula e laboratórios específicos do curso. O Bloco 2, com área de 1.512,07 m², também terá dois pavimentos e será voltado ao atendimento de animais de grande porte.

Ainda estão previstos espaços de convivência ao ar livre e de descanso para os acadêmicos e professores, como cafeteria e dormitório para os alunos residentes. O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela arquiteta Karen Kussler e equipe do Núcleo de Arquitetura da Feevale, com colaboração da empresa Technique Engenharia, e o projeto paisagístico é de Bruno Johann.

Confira alguns espaços previstos no hospital veterinário da Feevale