Zaffari prepara novos empreendimentos em Porto Alegre

O grupo Zaffari iniciou em outubro a construção do Bourbon Carlos Gomes, na avenida de mesmo nome. As obras devem durar 36 meses, com investimento de R$ 140 milhões. O empreendimento, que ficará junto a duas torres comerciais planejadas pela Uma Incorporadora, terá 86,3 mil metros quadrados de área construída, três andares com lojas, restaurantes, praça de alimentação, áreas de lazer, cinemas, áreas de serviços e um supermercado Zaffari. Também contará com três níveis de subsolo para estacionamento com 1.043 vagas.

Outro projeto já anunciado pela empresa em 2018, mas ainda à espera de licenciamento municipal, é a construção de um hipermercado Bourbon no Complexo Belvedere, planejado pela Belvedere Empreendimentos para o bairro Jardim Botânico. O investimento previsto no empreendimento de 33,4 mil metros quadrados e 577 vagas de estacionamento é de R$ 80 milhões.