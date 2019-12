Mesmo na crise, Rio Grande do Sul atrai bilhões em novos investimentos

Nova ponte do Guaíba é uma das grandes obras que está em andamento no Rio Grande do Sul /CLAITON DORNELLES/arquivo/JC

Sérgio Ruck Bueno

Graças a uma base produtiva dinâmica, diversificada e inovadora, o Rio Grande do Sul mantém-se como um dos mais importantes polos de atração de investimentos do País mesmo no cenário de lenta recuperação da economia brasileira que se repete em 2019. Levantamento elaborado pelo Anuário de Investimentos do Jornal do Comércio, a partir de reportagens publicadas pelo jornal e de informações fornecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), mostra que o Estado encerra o ano com uma carteira de projetos de cerca de R$ 65 bilhões em diferentes áreas e fases de desenvolvimento.

Deste montante, 74% correspondem a projetos de infraestrutura de longo prazo, principalmente nas áreas de energia, saneamento e transportes. O setor industrial, incluindo alimentos e segmentos ligados ao agronegócio, responde por 13%, enquanto o restante distribui-se entre varejo e serviços, construção civil e tecnologia e educação. O Anuário de Investimentos 2019 relaciona empreendimentos de pelo menos R$ 10 milhões.

Somente os investimentos anunciados, desembolsados ou concluídos neste ano, ainda que tenham iniciado em anos anteriores, chegam a R$ 31,2 bilhões. Este movimento contribui para o desempenho geral da economia do Estado, que cresceu 3,8% no primeiro semestre do ano ante o mesmo período de 2018, bem acima da expansão de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB) de todo o País na mesma base de comparação, de acordo com o Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do governo gaúcho.

O economista Martinho Lazzari, do DEE, pondera que o expressivo crescimento do PIB gaúcho até junho se deve também à comparação com o fraco resultado da primeira metade de 2018, quando o indicador acumulava queda de 1,5% frente a igual período do ano anterior.

Na época, a indústria amargava uma retração de 1,7%, influenciada pelo impacto da greve dos caminhoneiros, e a agropecuária caía 8,1% devido à estiagem. Como no segundo semestre do ano passado a economia começou a se recuperar, o ritmo deve arrefecer no acumulado de 2019, mas ainda assim tende a ficar acima da média nacional, avalia Lazzari.

Os investimentos em curso, no entanto, mostram a resiliência do Estado mesmo em momentos difíceis e aumentam a produtividade e a competitividade da economia estadual no longo prazo. O economista destaca os projetos tocados por agroindústrias ou fabricantes de insumos, máquinas e implementos voltados à agropecuária, setor que foi o motor do PIB gaúcho no primeiro semestre, com alta de 7,2%, seguido pela indústria, com 5,5%. Os serviços, incluindo comércio, avançaram 1,8%, mas o desempenho também foi melhor do que a expansão de 1,2% para o total do País.

O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, avalia que o clima entre as empresas ainda é de cautela porque as expectativas de recuperação econômica mais forte neste ano não se confirmaram. Bohn lembra que a Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE aponta desaceleração no desempenho do volume de vendas do varejo ampliado no Estado, que avançou 2,8% de janeiro a setembro ante o mesmo intervalo de 2018, abaixo do crescimento de 3,7% no acumulado de 12 meses.

"Os investimentos em expansões e reformas maiores ficaram, de maneira geral, postergados", afirma Bohn. Neste cenário, os projetos foram focados na modernização de processos internos, treinamento de pessoal e melhoria da comunicação com os consumidores, em especial por meio das redes sociais. "Agora, com a recuperação em curso, o crédito às famílias em expansão, a inflação controlada e a retomada do mercado de trabalho formal, ainda que gradual, há condições para que o empresário volte a considerar a expansão dos negócios", diz o presidente da Fecomércio-RS.